Τι πρέπει να προσέξουν όσοι είναι αλλεργικοί στα φιστίκια.

Η αλυσίδα Marks & Spencer ανακοίνωσε την ανάκληση της σοκολάτας “M&S Milk Chocolate Honeycomb” βάρους 120 γραμμαρίων, καθώς ενδέχεται να περιέχει ίχνη φιστικιών (peanuts), τα οποία δεν αναγράφονται στην ετικέτα.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων της Μεγάλης Βρετανίας (FSA), το προϊόν —με αριθμό παρτίδας 5242 και ημερομηνία λήξης 12 Μαΐου 2026— εγκυμονεί κίνδυνο για άτομα με αλλεργία στα φιστίκια. Η εταιρεία έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση στα σημεία πώλησης και καλεί τους καταναλωτές που αγόρασαν το προϊόν να μην το καταναλώσουν, αλλά να το επιστρέψουν σε οποιοδήποτε κατάστημα M&S για πλήρη επιστροφή χρημάτων.

Για πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμμή εξυπηρέτησης Marks & Spencer: 03330 148555.

Αυτή είναι η σοκολάτα που ανακαλείται

Τα συμπτώματα τροφικής αλλεργίας που δεν πρέπει να αγνοήσεις

Η τροφική αλλεργία μπορεί να προκαλέσει από ήπια συμπτώματα και μικροενοχλήσεις, έως σοβαρά επεισόδια αναφυλαξίας, για αυτό και συνίσταται μεγάλη προσοχή σε όσους έχουν γνωστές αλλεργίες σε τροφές.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αναφυλαξία είναι η πιο σοβαρή αντίδραση του οργανισμού μας σε αλλεργιογόνα και μπορεί να αποβεί μοιραία. Τα συμπτώματα, τα οποία αυξάνουν σε ένταση τάχιστα, είναι το πρήξιμο, το εξάνθημα, η χαμηλή πίεση, η έντονη φαγούρα στα μάτια και η δυσκολία στην αναπνοή αλλά και την κατάποση.

Αν αισθανθείτε έντονη αδιαθεσία αμέσως μετά από την κατανάλωση κάποιας τροφής, πόνους στην κοιλιακή χώρα ή κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα αναζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια. Αν υποψιαστείτε πως η αδιαθεσία σας οφείλεται σε αλλεργική αντίδραση αποφύγετε εντελώς την οδήγηση. Αν γνωρίζετε πως έχετε αλλεργία σε κάποια συνηθισμένη τροφή, καλό είναι να έχετε ένεση επινεφρίνης πάντα μαζί σας και να ξέρετε πως να την χρησιμοποιήσετε.

Το αναφυλακτικό σοκ είναι η πιο σοβαρή περίπτωση αλλεργικής αντίδρασης και είναι πιο συχνή σε περιπτώσεις τροφικών αλλεργιών. Οι τροφές που είναι πιθανό να προκαλέσουν αναφυλακτικό σοκ σε άτομα που έχουν αλλεργία σε αυτές, είναι οι ξηροί καρποί, τα οστρακοειδή και το αυγό. Σε περίπτωση που υποψιάζεστε ότι έχετε κάποια τροφική αλλεργία πρέπει να αποφεύγετε την κατανάλωση της ύποπτης τροφής. Ο μόνος ειδικός γιατρός ο οποίος θα διαγνώσει την τροφική αλλεργία είναι ο αλλεργιολόγος ο οποίος θα σας υποβάλλει σε σειρά δοκιμών και εξετάσεων.