Η κόρη της χειρουργού φέρεται να ενδιαφερόταν για την ιατρική και παρακάλεσε τη μητέρα της να την αφήσει να παρακολουθήσει την επέμβαση του ασθενούς.

Μια νευροχειρουργός στην Αυστρία κατηγορείται ότι άφησε την 12χρονη κόρη της να τρυπήσει το κρανίο ενός ασθενούς κατά τη διάρκεια επείγουσας χειρουργικής επέμβασης, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη τον Ιανουάριο του 2024. Ένας αγρότης μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Γκρατς, όταν ένα κλαδί δέντρου έπεσε στο κεφάλι του, σύμφωνα με τις βρετανικές εφημερίδες The Times και The Telegraph.

Την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη του περιστατικού, ξεκίνησε η δίκη εναντίον της χειρουργού, η οποία δεν κατονομάστηκε ωστόσο, όπως ανέφερε η αυστριακή εφημερίδα The Kronen Zeitung.

Η κόρη της χειρουργού φέρεται να ενδιαφερόταν για την ιατρική και παρακάλεσε τη μητέρα της να την αφήσει να παρακολουθήσει την επέμβαση, σύμφωνα με τους Times, που παρακολουθούν τη δίκη. Φέρεται μάλιστα να έδωσαν στη 12χρονη και χειρουργικό ιματισμό.

Η εισαγγελέας Τζούλια Στάινερ ισχυρίστηκε πως «πήγε το 12χρονο κορίτσι στο χειρουργείο, όπου άνοιξε μια τρύπα στο εκτεθειμένο κρανίο μόνη της και χωρίς βοήθεια. Προηγουμένως, η κατηγορούμενη εξήγησε τη λειτουργία της συσκευής διάτρησης», ανέφερε η εφημερίδα The Kronen Zeitung.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια επέμβασης στο τέλος του χειρουργείο. Σε αυτή έπρεπε να εισαχθεί ένας καθετήρας στον ασθενή για τη μέτρηση της ενδοκρανιακής πίεσης, που απαιτούσε τη διάτρηση μιας τρύπας στο κρανίο. Η χειρουργός φέρεται να άφησε τη διαδικασία να την κάνει ένας νεότερος συνάδελφός της και να απομακρύνθηκε από το χειρουργικό τραπέζι για να κάνει ένα τηλεφώνημα. Ωστόσο υπάρχουν αντικρουόμενες αναφορές για το τι συνέβη στη συνέχεια, ανέφερε η εφημερίδα.

«Το μεγαλύτερο λάθος μου ήταν που την άφησα να πάει στο χειρουργικό τραπέζι», είπε η χειρουργός, καθώς η δικαστής Γκούντουλα Νόιντεκ απάντησε: «Το μεγαλύτερο λάθος σας ήταν πιθανώς που την πήγατε εκεί εξαρχής. Ένα παιδί δεν έχει καμία δουλειά να βρίσκεται εκεί», σύμφωνα με τον The Telegraph.

Τόσο ο νεότερος όσο και η έμπειρη χειρουργός έχουν απολυθεί και, εάν το δικαστήριο διαπιστώσει ότι η 12χρονη όντως χειρίστηκε το τρυπάνι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, και οι δύο θα μπορούσαν να καταδικαστούν για πρόκληση σωματικής βλάβης, επιτρέποντας σε ένα μη εκπαιδευμένο άτομο να χειριστεί ασθενή, σημείωσε η εφημερίδα. Αυτό συνήθως επιφέρει ποινή φυλάκισης έως και έναν χρόνο ή πρόστιμο.

Ο νεότερος χειρουργός ισχυρίστηκε ότι η κόρη συμμετείχε στο χειρουργειο, αφού πρώτα ρώτησε αν μπορούσε να βοηθήσει. «Με εξέπληξε η ερώτηση, αλλά δεν της αρνήθηκα, κάτι που ήταν ένα τεράστιο λάθος», είπε στο δικαστήριο, ισχυριζόμενος ότι πίστευε ότι η επικεφαλής του το είχε εγκρίνει. Επέμενε στο δικαστήριο ότι το κορίτσι είχε βάλει το χέρι της στο τρυπάνι, αλλά ότι «είχε πάντα τον έλεγχο του πεντάλ που έλεγχε την ταχύτητα και πάντα τον έλεγχο του τρυπανιού».

Η χειρουργός κατηγορείται ότι καυχήθηκε στους συναδέλφους της ότι η κόρη της μόλις είχε κάνει την πρώτη της «τρύπα», σύμφωνα με την The Kronen Zeitung.Ο συνήγορος υπεράσπισης παραδέχτηκε ότι το «επιπόλαιο σχόλιο» της πελάτισσάς του ήταν «ένα μεγάλο λάθος».

Εν τω μεταξύ, η εισαγγελέας δήλωσε πως «κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υποβαθμιστεί έτσι απλά. Τι θα είχε συμβεί αν το τρυπάνι ήταν ελαττωματικό και δεν είχε σταματήσει αυτόματα μετά το σπάσιμο του κρανίου;» ενώ χαρακτήρισε το περιστατικό ήταν «απίστευτα ασεβές».

Ο συνήγορος υπεράσπισης πρόσθεσε πως η πελάτισσά του είχε «σώσει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τα τελευταία 20 χρόνια» και γνωρίζει ότι «δεν ήταν καλή ιδέα να πάει το παιδί της στο χειρουργείο». Δήλωσε ότι «η επέμβαση πήγε υπέροχα και ο ασθενής τα πάει πολύ καλά». Επέμεινε επίσης ότι το κορίτσι δεν τρύπησε ποτέ μόνη της και απλώς έβαλε το χέρι της στη συσκευή.

Η χειρουργός παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι το έκανε από «ηλίθια μητρική υπερηφάνεια!» ενώ η αναισθησιολόγος που ήταν παρούσα στην επέμβαση ισχυρίστηκε ότι είχε δει τέσσερα χέρια στο τρυπάνι, δύο εκ των οποίων ήταν της κόρης της χειρουργού, σύμφωνα με τους Times.

Ο Δρ. Στέφαν Βόλφσμπεργκερ, επικεφαλής της νευροχειρουργικής στο νοσοκομείο, δήλωσε στο δικαστήριο πως «αυτό είναι απαίσιο. Η υπόθεση είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο, άνθρωποι από κάθε ήπειρο μου μιλάνε γι' αυτό. Η νευροχειρουργική απολαμβάνει τόσο μεγάλη φήμη. Τώρα, οι ασθενείς φοβούνται εξαιτίας αυτού. Αλλά ο σεβασμός προς τους ασθενείς μας είναι το καταραμένο μας καθήκον».

Η ίδια η κοπέλα αρνήθηκε να καταθέσει ενώ ο ασθενής επίσης δεν μπόρεσε να καταθέσει την Τρίτη λόγω αρρώστιας, σύμφωνα με τους Times. Η υπόθεση αναβλήθηκε μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες των The Kronen Zeitung/Times/People/Telegraph.