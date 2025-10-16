Συνολικά το Ισραήλ έχει επιστρέψει στη Γάζα τις σορούς 120 Παλαιστινίων.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, δήλωσε ότι παρέλαβε άλλες 30 σορούς νεκρών Παλαιστινίων την Πέμπτη. Mερικές από τις σορούς «παρουσιάζουν σημάδια κακοποίησης, ξυλοδαρμού, ενδείξεις από χειροπέδες και δέσιμο στα μάτια» σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ.

Δεν είναι σαφές πώς ή πότε πέθαναν οι Παλαιστίνιοι. Βίντεο δείχνει τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) να μεταφέρει τις σορούς, οι οποίες κρατούνταν από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Ήδη έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στη Γάζα οι σοροί 90 νεκρών Παλαιστινίων σε δύο δόσεις. Οι σοροί μεταφέρθηκαν στο Ιατρικό Συγκρότημα Νάσερ την Τρίτη και την Τετάρτη, αντίστοιχα ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των επιστραφέντων σορών σε 120, σύμφωνα με το υπουργείο υγείας. Πολλοί από τους νεκρούς παραμένουν άγνωστοι και το υπουργείο έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες των σορών σε ένα ειδικό site ώστε να μπορούν οι συγγενείς τους να τους αναγνωρίσουν.

Οι σοροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο την Τρίτη έφτασαν στις εγκαταστάσεις με δεμένα τα χέρια και τα πόδια τους, σύμφωνα με το νοσοκομείο Νάσερ. Τα λείψανα φυλάσσονταν σε ειδικά ψυγεία στο Ισραήλ και συνοδεύονταν από αριθμούς αντί για ονόματα, ανέφερε το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, το Ισραήλ συμφώνησε να μεταφέρει τις σορούς αυτών που χαρακτηρίζει 360 «τρομοκράτες της Γάζας». Παραμένει ασαφές εάν οι σοροί που παραδόθηκαν αυτή την εβδομάδα περιλαμβάνουν τους «τρομοκράτες» που αναφέρονται στη συμφωνία.