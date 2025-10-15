«Το σκέφτομαι», είπε ο Τραμπ για την αντίδραση εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτρέψει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι ισραηλινές δυνάμεις θα μπορούσαν να επιστρέψουν «μόλις το πω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας στο CNN.

Αυτή τη στιγμή η Χαμάς κάνει «εκκαθάριση βίαιων συμμοριών», είπε. Ερωτηθείς εάν είναι πιθανό να εκτελούνται αθώοι Παλαιστίνιοι, είπε: «Κάνω έρευνα επ’ αυτού. Θα το ανακαλύψουμε».

Σε ερώτηση τι θα γίνει εάν η Χαμάς δεν παραδώσει τα όπλα, είπε: «Το σκέφτομαι. Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Εάν το Ισραήλ μπορούσε να πάει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε. Έπρεπε να τους συγκρατήσω. Το έλυσα με τον Μπίμπι».

Η Χαμάς ακόμα δεν έχει παραδώσει ακόμα τις σορούς όλων των νεκρών ομήρων και έχει διαμηνύσει πως είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Η συμφωνία προέβλεπε ότι τις πρώτες 72 ώρες θα έπρεπε να είχε παραδώσει όλους τους ομήρους, νεκρούς και ζωντανούς.

Επίσης, το πλάνο Τραμπ προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Την Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι εάν δεν γίνει αυτό «θα τους αφοπλίσουμε εμείς», κάτι που μπορεί να γίνει «γρήγορα και ίσως βίαια».