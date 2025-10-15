Η Χαμάς έχει δηλώσει πως ο εντοπισμός ορισμένων σορών ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς τη Γάζα για να παραλάβει τις σορούς «αρκετών» νεκρών Ισραηλινών ομήρων, που κρατούσε η Χαμάς.

Σύμφωνα με το AFP, που έχει στη διάθεσή του την ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Εζεντίν Αλ-Κασάμ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων, «οι Ταξιαρχίες Αλ-Κασάμ αποφάσισαν να παραδώσουν τις σορούς δύο κρατουμένων κατοχής στη Λωρίδα της Γάζας στις 10 μ.μ.» τοπική ώρα.

«Σύμφωνα με πληροφορίες που λάβαμε, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο συνάντησης στη βόρεια Γάζα, όπου πολλά φέρετρα με νεκρούς ομήρους θα μεταφερθούν στην κατοχή του. Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ζητούν από το κοινό να επιδείξει ευαισθησία και να περιμένει την επίσημη ταυτοποίηση, η οποία θα δοθεί πρώτα στις οικογένειες των ομήρων. Η Χαμάς υποχρεούται να τηρήσει τη συμφωνία και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιστροφή όλων των νεκρών ομήρων» ανέφεραν οι IDF.

Ωστόσο, νωρίτερα πηγή που γνωρίζει το θέμα, δήλωσε στο CNN, ότι η Χαμάς αναμένεται να παραδόσει 4-5 σορούς απόψε το βράδυ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς έπρεπε να επιστρέψει όλους τους ζωντανούς και νεκρούς ομήρους εντός των πρώτων 72 ωρών. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς δήλωσε την Τετάρτη ότι οι υπόλοιπες σοροί χρειάζονται πολλή προσπάθεια και ειδικό εξοπλισμό για να βρεθούν και να ανακτηθούν, όπως αναφέρει το Reuters.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι παραμένει πιστή σε ό,τι συμφωνήθηκε για την κατάπαυση του πυρός και ότι έχει παραδώσει όλους τους ζωντανούς ομήρους και τις σορούς που έχει καταφέρει να ανακτήσει μέχρι στιγμής. Πρόσθεσε πως καταβάλλει προσπάθειες για να κλείσει αυτή η υπόθεση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την άλλη δήλωσε ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να ξαναρχίσει τις μάχες στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

«Το Ισραήλ θα επιστρέψει σε αυτούς τους δρόμους μόλις το πω. Αν το Ισραήλ μπορούσε να μπει και να τους χτυπήσει, θα το έκανε», φέρεται να είπε ο Τραμπ στο CNN σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία όταν ρωτήθηκε τι θα συνέβαινε στην περίπτωση που η Χαμάς αρνηθεί να αφοπλιστεί. Ερωτηθείς για τις εκτελέσεις Παλαιστινίων της Χαμάς στη Γάζα, ο Τραμπ είπε ότι ερευνά το θέμα «Θα μάθουμε τι συμβαίνει. Θα μπορούσε να είναι και συμμορίες».

