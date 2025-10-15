Σύμφωνα με το βιβλίο, ο βουλευτή, σερ Χάμφρεϊ Άτκινς ήταν η μία εξωσυζυγική σχέση της Μάργκαρετ Θάτσερ.

Ένα νέο βιβλίο, που κυκλοφόρησε, υποστηρίζει πως η πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις.

Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι εκτός από τις σχέσεις αυτές, η Σιδηρά Κυρία είχε και μία «εξωσυζυγική φιλία» με έναν στενό βοηθό της, που άγγιζε το γόνατό της κατά τη διάρκεια των δείπνων. Όλα αυτά αποκαλύπτονται στο νέο βιβλίο της Τίνα Γκοντουάν, The Incidental Feminist, (Η Τυχαία Φεμινίστρια σε ελεύθερη μετάφραση), όπου ισχυρίζεται ότι η Σιδηρά Κυρία είχε μια εξωσυζυγική σχέση νωρίς στην καριέρα της ως βουλευτής και μια ακόμα αργότερα με έναν άλλο πολιτικό.

Η συγγραφέας επικαλείται πολλαπλές πηγές που της είπαν ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε σχέση με κάποιον «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα» ενώ ήταν παντρεμένη. Στη συνέχεια, «πολύ πιθανόν» να είχε σχέση με τον βουλευτή, σερ Χάμφρεϊ Άτκινς. Σύμφωνα με τους Times, η συγγραφέας δήλωσε στο Φεστιβάλ Λογοτεχνίας του Cheltenham κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το βιβλίο της ότι της μετέφεραν πως «Το αστείο για τον Άτκινς ήταν ότι για κάποιον που δεν ήταν πολύ καλός, συνεχώς έπαιρνε προαγωγή. Τώρα, γιατί συνέβαινε αυτό;»

Ο σερ Χάμφρεϊ Άτκινς ήταν επικεφαλής του υπουργικού συμβουλίου υπό τον Έντουαρντ Χιθ όταν οι Συντηρητικοί ήταν στην αντιπολίτευση και στη συνέχεια γραμματέας της Βόρειας Ιρλανδίας από το 1979 έως το 1981. Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ- Νάιρν και είχαν τέσσερα παιδιά. Πέθανε το 1996.

Μια πηγή που επικαλείται η Γκοντουάν ήταν ο πρώην υπουργός των Συντηρητικών Τζόναθαν Άιτκεν. Ερωτηθείς για τη σχέση της Μάργκαρετ Θάτσερ με τον σερ Άτκινς είπε πως «υπήρχαν αρκετές φήμες για αυτό το θέμα εκείνη την εποχή. Μπορεί αν της άρεσε η όμορφη εμφάνισή του, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν απελπιστικό». Το βιβλίο ισχυρίζεται επίσης ότι ο Τιμ Μπελ και η Σιδηρά Κυρία είχαν μια ιδιόμορφη «εξωσυζυγική φιλία».

Πηγές φέρονται να είπαν στη συγγραφέα ότι ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Θάτσερ, Τιμ Μπελ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» με την πρωθυπουργό και «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα» ήταν να βάζει ο Λόρδος Μπελ το χέρι του στο γόνατό της, «και άλλα πράγματα», κατά τη διάρκεια των δείπνων.

Στο βιβλίο της, έγραψε ότι ο Λόρδος Μπελ ήταν «απίθανο να είχε φτάσει σε αυτό που οι Αμερικανοί αποκαλούν διακριτικά «third base» αναφερόμενη σε σεξουαλικές πράξεις. Ο Τσαρλς Μουρ, ο οποίος έγραψε την αυτοβιογραφία της Βαρόνης Θάτσερ, δήλωσε στους Times ότι δεν έχει δει «καμία απόδειξη που να υποστηρίζει» τη φήμη για τον Άτκινς. «Έχω ακούσει τη φήμη για τον Άτκινς στο παρελθόν... Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι εντελώς απίθανη. Δεν έχω ξανακούσει ποτέ τη φήμη για τον Τιμ Μπελ. Και πάλι, νομίζω ότι είναι εντελώς απίθανη», τόνισε.

Στην εκδήλωση η συγγραφέας είπε ότι η Θάτσερ «κανονικοποιούσε τη γυναικεία δύναμη. Υπάρχει ένα στοιχείο μεταξύ των γυναικών που πραγματικά δεν την συμπαθούν απλώς επειδή δεν την συμπαθούν. Νομίζω ότι της οφείλουμε πολλά», όμως είπε. Πρόσθεσε πως «πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι η Θάτσερ ήταν πολύ πιο σέξι από κοντά από ό,τι φαινόταν. Πολλοί άνθρωποι είπαν ότι όταν έμπαινε στο δωμάτιο αισθανόσουν σίγουρα ρίγος».

Η Μάργκαρετ Θάτσερ πέθανε στις 8 Απριλίου του 2013.

Με πληροφορίες των Times/ Ιndependent