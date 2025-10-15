Η απάντηση στην πρόβλεψη του Τραμπ περί κατάρρευση της ρωσικής οικονομίας.

Το Κρεμλίνο διεμήνυσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι η ρωσική οικονομία έχει σημαντικά αποθέματα για να υλοποιηθούν τα σχέδια του Βλαντιμίρ Πούτιν, απαντώντας στην προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου περί επικείμενης κατάρρευσης.

Την Τρίτη, ο Τραμπ έκανε λόγο για «μεγάλες ουρές για βενζίνη» στη Ρωσία και προέβλεψε ότι η οικονομία της χώρας «θα καταρρεύσει», τονίζοντας πως ο Πούτιν θα έπρεπε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως δεν ήθελε να σχολιάσει τα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου και σημείωσε ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός στην αναζήτηση ενός τρόπου να τερματιστεί ο πόλεμος, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Μόσχας στον Τραμπ για τις προσπάθειές του.

«Σε ό,τι αφορά στη ρωσική οικονομία, έχει επαρκές και σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο επιτρέπει στην ηγεσία της χώρας και σε όλους μας να εφαρμόσουμε τα σχέδια που έχουμε θέσει», συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Reuters.

Ισχνή ανάπτυξη της ρωσικής οικονομίας προβλέπει το ΔΝΤ

Η ρωσική οικονομία καταγράφει απότομη επιβράδυνση φέτος και η Μόσχα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 1%, έπειτα από ανάπτυξη 4,3% το 2024 και το 4,1% το 2023. Ωστόσο, το ΔΝΤ υποβάθμισε την πρόβλεψη για το 2025 σε ανάπτυξη 0,6%, από 0,9%.

Στις δύο πρώτες προεδρικές θητείες του Πούτιν, από το 2000 έως το 2008, η ρωσική οικονομία εκτινάχθηκε στα 1,7 τρισ. δολάρια, από λιγότερα από 200 δισ. το 1999. Όμως, το ονομαστικό ΑΕΠ είναι τώρα 2,2 τρισ. δολάρια, περίπου στο ίδιο επίπεδο με το 2013, ένα χρόνο πριν από την προσάρτηση της Κριμαίας.

Οι Δυτικοί υποστηρίζουν ότι η ρωσική οικονομία είναι πιο αδύναμη από ό,τι φαίνεται και πιστεύουν ότι αν αυξηθεί η πίεση, τότε τα προβλήματα των πολιτών θα αναγκάσουν τον Πούτιν να αλλάξει πορεία. Το Κρεμλίνο ισχυρίζεται ότι η επιβράδυνση της οικονομίας είναι σκόπιμη, για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση της οικονομίας και πως παρά τις κυρώσεις, ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο των G7 το 2023 και το 2024.

«Σταθερός» ο εφοδιασμός με βενζίνη

Ο εφοδιασμός της Ρωσίας με βενζίνη είναι σταθερός, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ- επικεφαλής της ενέργειας και της οικονομίας- όταν κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Τραμπ.

«Έχουμε σταθερή προσφορά στην εγχώρια αγορά, δεν βλέπουμε προβλήματα σε αυτόν τον τομέα», δήλωσε. «Διατηρείται η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης και, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, κάνουμε τα πάντα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα συνεχίσει να ισχύει», συμπλήρωσε.