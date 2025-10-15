Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας των Ουκρανών να στρέψουν την προσοχή της κυβέρνησης από τη Μέση Ανατολή στη Ρωσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι «αισιόδοξος» ότι μπορεί να επιτύχει ειρήνη στην Ουκρανία μετά την ανταλλαγή ομήρων στη Μέση Ανατολή, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Politico.

Ο Τραμπ έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Παρασκευή, στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσπάθειας των Ουκρανών να στρέψουν την προσοχή της κυβέρνησης από τη Μέση Ανατολή στη Ρωσία. Οι δύο πρόεδροι θα συζητήσουν το αίτημα του Κιέβου για Tomahawks και άλλα πρόσθετα οπλικά συστήματα και συστήματα αεράμυνας, την ενεργειακή ανθεκτικότητα και την αυξημένη συνεργασία στην παραγωγή drone, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ.

Παράληλα, Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα πραγματοποιήσουν διμερείς συζητήσεις πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε πολλές ουκρανικές αντιπροσωπείες που εργάζονται για να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της συνάντησης των ηγετών αυτή την Παρασκευή», δήλωσε στο Politico η Όλγα Στεφανίσινα, η νέα πρέσβειρα της Ουκρανίας στις ΗΠΑ. «Πρόκειται για μια εντελώς νέα μορφή εμπλοκής: στρατιωτικές ομάδες εργάζονται εδώ και δύο εβδομάδες, ο Πρωθυπουργός συνεργάζεται με οικονομικούς εταίρους για τον συντονισμό των προσπαθειών. Οι αντιπροσωπείες της οικονομίας και της ενέργειας επικεντρώνονται στον μετριασμό των επιπτώσεων των ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κινητοποιώντας τη συμμετοχή των ΗΠΑ στην προμήθεια φυσικού αερίου».

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα σε Ουκρανούς δημοσιογράφους ότι ο Τραμπ τον συμβούλεψε να συναντηθεί με εταιρείες ενέργειας όταν θα βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Ο Ουκρανός ηγέτης σκοπεύει επίσης να μιλήσει με στρατιωτικές εταιρείες και ηγέτες του Κογκρέσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του. Κορυφαία προτεραιότητα για τον Ζελένσκι ωστόσο θα είναι η προστασία των ουκρανικών υποδομών από τις συνεχιζόμενες ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις, είπε, αν και δεν ανέφερε με ποιον συγκεκριμένα θα συναντηθεί στο ταξίδι του.

Αισιοδοξία Τραμπ

Ο Τραμπ έχει συχνά δηώσει ότι ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας ήταν πολύ πιο δύσκολο να λυθεί από ό,τι είχε αρχικά σκεφτεί, αλλά αυτό θα μπορούσε να αλλάξει τώρα που η κυβέρνηση είναι αισιόδοξη μετά την επιτυχία της στη Μέση Ανατολή.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκφράσει εδώ και καιρό την επιθυμία του να τερματίσει τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, όπως ακριβώς απελευθέρωσε τους ομήρους και τερμάτισε τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς», δήλωσε ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Ζελένσκι φαίνεται ανυπόμονος να εκμεταλλευτεί την ορμή της κυβέρνησης, λέγοντας την Τρίτη σε ομιλία του προς το έθνος ότι υπάρχει «ισχυρή ενέργεια για ειρήνη στον κόσμο τώρα».

«Ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ, η ομάδα του έκαναν πολλά, συμμετείχαν επίσης διάφοροι ηγέτες, βοήθησαν πολύ», συνέχισε ο Ζελένσκι. «Και τώρα υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να ζήσουμε χωρίς πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αυτό δείχνει ότι η Ρωσία μπορεί πραγματικά να πιεστεί να σταματήσει την επιθετικότητα».

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου τόνισε ότι η Ρωσία θα πρέπει να παρακινηθεί να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων λόγω της στρατιωτικής και οικονομικής της θέσης. «Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος, ο πόλεμος δεν πάει καλά για τη Ρωσία, της οποίας η οικονομία ειναι σε χαώδη κατάσταση. Η Ρωσία συνεχίζει να χάνει χιλιάδες ζωές για να μην κερδίσει «ουσιαστικά καμία γη». Αν ήταν έξυπνοι, θα επιδίωκαν επειγόντως μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει προκαλέσει σημαντική ζημιά στη φήμη της Ρωσίας. Θα μπορούσαν να σταματήσουν τις δολοφονίες και να επαναφέρουν τη χώρα τους στο σωστό δρόμο. Ο Πρόεδρος Πούτιν έχει επανειλημμένα απορρίψει γενναιόδωρες προτάσεις για ειρήνη που θα είχαν ωφελήσει τη Ρωσία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ο Πρόεδρος παραμένει αισιόδοξος ότι θα καταφέρει να πείσει και τις δύο πλευρές να σταματήσουν την άσκοπη δολοφονία».

Οι τρεις στόχοι του Τραμπ

Φυσικά, ο Τραμπ το έχει πει αυτό και στο παρελθόν, πιο πρόσφατα ισχυριζόμενος, μετά από λίγες ημέρες θυελλώδους διπλωματίας τον Αύγουστο, ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι συμφώνησαν να συναντηθούν. Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ και επικεφαλής διαπραγματευτής στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, έχει δηλώσει σε ξένους ομολόγους του ότι οι τρεις μεγάλοι στόχοι εξωτερικής πολιτικής του προέδρου για τη δεύτερη θητεία του ήταν ο τερματισμός της σύγκρουσης στη Γάζα, ο τερματισμός του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και μια νέα πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.

«Αναγνώρισαν ότι η Γάζα θα ήταν η απλούστερη από τις τρεις», είπε η πηγή. «Αλλά δεν εγκαταλείπουν τις άλλες. Αν μη τι άλλο, υπάρχει η αίσθηση ότι η επιτυχία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιτυχία».

Η πρέσβειρα της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η προσπάθεια του Κιέβου να συνεργαστεί με τον Λευκό Οίκο και τα επιχειρηματικά συμφέροντα στην Ουάσιγκτον έχει ως στόχο να «αποκαλύψει τις δυνατότητες μιας παγκόσμιας πολιτικής ώθησης για τον τερματισμό του πολέμου».

Δήλωσε στο Politico πως ομάδες Ουκρανών αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας της Ουκρανίας, και του αρχηγού του επιτελείου του Ζελένσκι οι οποίοι έφτασαν στην Ουάσιγκτον τη Δευτέρα, προετοιμάζονται για συζητήσεις που επικεντρώνονται στην ενίσχυση της αεράμυνας της Ουκρανίας, των δυνατοτήτων μεγάλου βεληνεκούς, της ανθεκτικότητας του ενεργειακού της τομέα και μιας έκκλησης για πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία.

Επίσης, προανήγγειλε μια ανακοίνωση για πρόσθετες παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Καταλόγου Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων της Ουκρανίας (PURL), ενώ δήλωσε την προθυμία της Ουκρανίας να επεκτείνει τους οικονομικούς δεσμούς της πέρα ​​από τη συμφωνία για τα ορυκτά που υπογράφηκε νωρίτερα φέτος μέσω μιας συμφωνίας ανταλλαγής τεχνολογίας που θα έδινε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε ουκρανικές τεχνολογίες drone.

«Αυτή η συνεργασία δεν αποτελεί μόνο στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ουκρανία, αλλά και πραγματική συμβολή στην ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων παγκοσμίως», είπε.

Άλλο Μέση Ανατολή άλλο Ρωσία

Η σημαντική πρόοδος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή μπορεί να ενίσχυσε τη δική του διπλωματική αυτοπεποίθηση, αλλά μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις ειρηνευτικές του προσπάθειες.

Ο Τραμπ, συνεργαζόμενος στενά με Άραβες εταίρους, κατάφερε να πιέσει τον αποδυναμωμένο Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να αποδεχτεί τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, αφού η Χαμάς συμφώνησε εν μέρει σε αυτήν, αλλά έχει πολύ λιγότερη επιρροή στον Πούτιν, ο οποίος δεν εξαρτάται τόσο πολύ από τις ΗΠΑ γενικά και είναι πιο ανεπηρέαστος από το είδος της εσωτερικής πολιτικής πίεσης ,που αντιμετωπίζουν οι δημοκρατικά εκλεγμένοι ηγέτες.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει δημόσια το ενδιαφέρον του Ζελένσκι για τους πυραύλους Tomahawk, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να επιλέξει να τους παράσχει στην Ουκρανία ως συνέπεια της συνεχιζόμενης άρνησης του Πούτιν να συμμετάσχει σε ουσιαστικές ειρηνευτικές συνομιλίες. Αλλά έχει επίσης αναφέρει τον κίνδυνο κλιμάκωσης μιας εκτεταμένης σύγκρουσης σε περίπτωση που η Ρωσία, θεωρήσει την ανάπτυξη πρόσθετων αμερικανικών όπλων από την Ουκρανία ως την πληρέστερη συμμετοχή των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Ερωτηθείς την Τρίτη για την επερχόμενη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ επανέλαβε την συχνά δηλωμένη αμηχανία του για την αποφασιστικότητα του Πούτιν να συνεχίσει να πολεμά. «Ο Βλαντιμίρ και εγώ είχαμε μια καλή σχέση, πιθανώς ακόμα έχουμε», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Δεν ξέρω γιατί συνεχίζει με αυτόν τον πόλεμο... Πρέπει πραγματικά να διευθετήσει αυτόν τον πόλεμο... Απλώς δεν θέλει να τον τερματίσε».

