Τα δικαιώματα των ενοικιαστών, η κερδοσκοπία στον τομέα ακινήτων και η βραχυχρόνια μίσθωση καοτικιών για τουριστικούς σκοπούς βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώτου σχεδίου της ΕΕ για «προσιτή στέγη».

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα προτείνει νέους κανόνες για την αντιμετώπιση του «τεράστιου προβλήματος» των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων μέσω πλατφορμών, όπως η Airbnb και η Booking.com, ως απάντηση στη στεγαστική κρίση, σύμφωνα με τον Επίτροπο Στέγασης.

Σε συνέντευξή του στον Guardian και σε άλλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, ο Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι ήρθε η ώρα οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής των Βρυξελλών να λάβουν σοβαρά υπόψη το πρόβλημα της στέγασης, αλλιώς οι αντιευρωπαϊκοί λαϊκιστές ανά την ήπειρο θα εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να κερδίζουν έδαφος, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν απαντήσεις για την έλλειψη προσιτών κατοικιών.

«Αν εμείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, δεν λάβουμε σοβαρά υπόψη αυτό το πρόβλημα και δεν αναγνωρίσουμε ότι πρόκειται για κοινωνική κρίση και πως χρειάζεται δράση, τότε οι αντιευρωπαϊκοί λαϊκιστές θα κερδίσουν», υπογράμμισε.

Τον Δεκέμβριο το σχέδιο «προσιτής στέγασης» της ΕΕ

Ο Γιόργκενσεν, Δανός Σοσιαλδημοκράτης, έχει αναλάβει την εκπόνηση του πρώτου σχεδίου «προσιτής στέγασης» της ΕΕ, το οποίο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2026. Ωστόσο, η κοινωνική κρίση επισπεύδει τη διαδικασία.

«Το επερχόμενο σχέδιο θα καλύψει τομείς όπου είναι σαφές ότι η στέγαση αποτελεί ευρωπαϊκή αρμοδιότητα...Ένας από αυτούς τους τομείς είναι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου χρειαζόμαστε περισσότερους ευρωπαϊκούς κανόνες», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω Airbnb και άλλων πλατφορμών έχουν γνωρίσει άνθηση σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις τα τελευταία χρόνια και έχουν κατηγορηθεί για την αύξηση των τιμών στα ενοίκια, εκτοπίζοντας τους ντόπιους από τα ιστορικά κέντρα πόλεων ενώ ολόκληρες συνοικίες μετατράπηκαν σε τουριστικές ζώνες.

Ο Νταν Γιόργκενσεν επισήμανε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις είναι «ένα τεράστιο πρόβλημα σε πολλές πόλεις», ωστόσο δεν κατονόμασε τις πλατφόρμες.

Απλησίαστες κατοικίες

Μεταξύ 2010 και 2023, οι τιμές αγοράς κατοικιών στην ΕΕ εκτοξεύτηκαν κατά 48% και τα ενοίκια κατά 22% σε μια εποχή που ο πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 36%, σύμφωνα με τη Eurostat. Ορισμένοι ενοικιαστές και υποψήφιοι αγοραστές είδαν πολύ πιο απότομες αυξήσεις: κατά την ίδια περίοδο, τα ενοίκια στην Εσθονία αυξήθηκαν 211%, στη Λιθουανία 169% και στην Ιρλανδία 98%.

Μέχρι το 2023, σχεδόν το 9% του πληθυσμού της ΕΕ δαπάνησε το 40% - ή και περισσότερο - του διαθέσιμου εισοδήματός του για τη στέγαση (το 29% των Ελλήνων, το 15% των Δανών, το 13% των Γερμανών).

Ο Νταν Γιόργκενσεν, ο οποίος είναι επίσης επιφορτισμένος με τη μείωση των τιμών της ενέργειας, δήλωσε ότι το σχέδιο «προσιτής στέγασης» της ΕΕ θα αντιμετωπίσει την «χρηματιστηριοποίηση» της κατοικίας, επειδή «είναι σαφές ότι όταν η στέγαση γίνεται εμπόρευμα, κάτι που χρησιμοποιείται για κερδοσκοπία χωρίς να χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η υπόλοιπη κοινωνία, τότε αυτό προκαλεί προβλήματα». Αρνήθηκε να συζητήσει λεπτομέρειες, αλλά είπε ότι η Επιτροπή μελετά πώς τα κράτη μέλη έχουν επιδιώξει να εξαλείψουν ή να μειώσουν το πρόβλημα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δήλωσε ο Νταν Γιόργκενσεν, εξετάζει επίσης πώς να προστατεύσει καλύτερα τα δικαιώματα των ενοικιαστών, καθώς και να χαλαρώσει τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να διευκολυνθούν οι κυβερνήσεις να επιδοτούν ή να παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις σε εταιρείες στέγασης.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη υποσχεθεί τη διοργάνωση του πρώτου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Στέγαση, με στόχο να τεθεί το θέμα «στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας». Οι Σοσιαλιστές στο Ευρωκοινοβούλιο πιέζουν για ένα ευρωπαϊκό ταμείο 300 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και δάνεια, καθώς και την αναθεώρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ.

Ο Νταν Γιόργκενσεν σύγκρινε τη στεγαστική κρίση με την κρίση την εποχή της Covid-19, επισημαίνοντας ότι ήρθε ο καιρός η ΕΕ να εξετάσει τη στέγαση με μια «νέα ματιά». «Όπως συνέβη με την κρίση Covid, όταν βρισκόμαστε σε νέες καταστάσεις, πρέπει να επαναπροσδιορίζουμε τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε.

Με πληροφορίες από Guardian