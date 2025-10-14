Δεκαπέντε από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα από το ατύχημα στην Ινδία.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κρατίδιο Ρατζαστάν στην Ινδία.

Το λεωφορείο, σύμφωνα με ινδικά Μέσα που επικαλούνται τοπικούς αξιωματούχους, είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ και 57 επιβάτες, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του. Ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη του δρόμου αλλά οι φλόγες το τύλιξαν μέσα σε δευτερόλεπτα.

Η αστυνομία πιστεύει ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα ενώ 15 από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Κάποιοι φέρουν εγκαύματα στο 70% του σώματός τους.

Ο Ναρέντρα Μόντι με ανάρτησή του εξέφρασε τη λύπη του «για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτό το δυστύχημα στο Τζαϊσάλμερ του Ρατζαστάν». Πρόσθεσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα αποζημιώσει με περίπου 200.000 ρουπίες (σχεδόν 2.200 ευρώ) τις οικογένειες των θανόντων και με 50.000 ρουπίες τους τραυματίες.

{https://twitter.com/latestly/status/1978167815984329154}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://twitter.com/thbharatcurrent/status/1978191903087530110}

{https://twitter.com/zm98325/status/1978195482028507431}

{https://twitter.com/PMOIndia/status/1978145954802106859}