Η δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα και ομάδα ξένων επενδυτών για τίτλους που εκδόθηκαν την περίοδο της κρίσης χρέους πήρε νέα τροπή στο Λονδίνο. Βρετανός δικαστής πρότεινε ότι οι δικηγόροι της ελληνικής κυβέρνησης θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν και τις δύο πλευρές, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η πρόταση έγινε επειδή οι δικηγόροι των επενδυτών και του διαχειριστή των τίτλων αποχώρησαν, καθώς καμία πλευρά δεν δέχθηκε να αναλάβει το κόστος της υπόθεσης. Ο δικαστής Ρόμπιν Νόουλς, σε τηλεδιάσκεψη, ανέφερε ότι το δικαστήριο επιθυμεί να ακούσει και τις δύο πλευρές και ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους της Ελλάδας, της εταιρείας Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, να εξετάσουν εάν μπορούν να ορίσουν δικηγόρο που θα εκπροσωπήσει την άλλη πλευρά «όσο το δυνατόν καλύτερα».

Η υπόθεση αφορά τα ομόλογα που είναι συνδεδεμένα με την πορεία του ελληνικού ΑΕΠ (GDP-linked warrants), τα οποία λήγουν το 2042. Οι επενδυτές, μέσω της δικηγορικής εταιρείας White & Case, αμφισβητούν την απόφαση της Ελλάδας να τα εξαγοράσει πρόωρα, θεωρώντας ότι η κίνηση αυτή τους προκαλεί οικονομική ζημία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εξαγοράς που εκδόθηκε στις 4 Απριλίου 2025, η Ελλάδα αποφάσισε να αγοράσει όλα τα συγκεκριμένα ομόλογα από τους κατόχους τους, στην τιμή των 252,28 ευρώ ανά 1.000 τίτλους, με διακανονισμό στις 14 Μαΐου 2025. Μετά την ανακοίνωση, ορισμένοι επενδυτές αμφισβήτησαν τη νομιμότητα της διαδικασίας και τον υπολογισμό της τιμής. Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι ενήργησε νόμιμα, βάσει των όρων των τίτλων, και ότι η τιμή υπολογίστηκε σωστά. Για τον λόγο αυτό ζήτησε από το αγγλικό δικαστήριο να επιβεβαιώσει ότι η απόφαση εξαγοράς ήταν έγκυρη και ότι η τιμή αγοράς υπολογίστηκε σύμφωνα με τους κανόνες.

Τον Οκτώβριο, η Wilmington Trust, που λειτουργεί ως διαχειριστής των τίτλων, ενημέρωσε ότι η Ελλάδα δεν θα τη χρηματοδοτήσει πλέον, γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση των δικηγόρων της Allen & Overy Shearman Sterling από τη διαδικασία.

Οι επενδυτές που εκπροσωπούνται από τη White & Case, μεταξύ των οποίων οι εταιρείες VR Capital, Wellington Management, Pharo Management, Gemsstock και Karrick, δεν προτίθενται να καλύψουν τα έξοδα ή να συμμετάσχουν ενεργά στη δίκη.

Η ελληνική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα εξετάσει την πρόταση του δικαστή Νόουλς. «Θα το μελετήσουμε και θα δούμε τι μπορεί να γίνει και αν είναι κατάλληλο», ανέφερε ο δικηγόρος της Ελλάδας, Σαμ Ο’Λίρι.