Καμία αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία μέχρι τον Ιανουάριο του 2028.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνού «πάγωσε» έως το 2028 τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού που αποφασίστηκε το 2023, υποχωρώντας στην πίεση των αριστερών βουλευτών, που είχαν απαιτήσει μία τέτοια κίνηση προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική επιβίωση του Γάλλου πρωθυπουργού.

Ενόψει της δύσκολης μάχης που έχει μπροστά του αυτή την εβδομάδα, με τουλάχιστον δύο προτάσεις μομφής εναντίον του, ο Λεκορνού έκανε αυτή την ανακοίνωση στο κοινοβούλιο, σε μια τελευταία προσπάθεια να δημιουργηθούν οι συνθήκες προκειμένου να «περάσει» ο προϋπολογισμός για το 2026.

Η κίνηση αυτή δείχνει πως ο Εμανουέλ Μακρόν αναγνωρίζει ότι το «πάγωμα» της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού- κάτι που θεωρεί μία από τις κύριες οικονομικές κληρονομιές του- ήταν ο μόνος τρόπος να διασφαλιστεί η «επιβίωση» του Λεκορνού, σημειώνει το Reuters.

«Θα προτείνω στο κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του 2023 μέχρι τις προεδρικές εκλογές. Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τώρα έως τον Ιανουάριο του 2028», είπε ο Λεκορνού.

Το κόστος αυτής της απόφασης θα είναι της τάξης των 400 εκατομμυρίων ευρώ για το 2026 και του 1,8 δισ. για το 2027, σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουργό, που επεσήμανε ότι θα επιτευχθεί ο στόχος να περιοριστεί το δημοσιονομικό έλλειμμα κάτω από το 5% του ΑΕΠ την επόμενη χρονιά.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να εγκριθεί πριν από τα τέλη του χρόνου και τόνισε πως θέλει αυτό να γίνει μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και όχι με προεδρική απόφαση. Ο Λεκορνού δεν υιοθέτησε το αίτημα των κομμάτων της Αριστεράς για επιβολή ειδικού φόρου για όσους έχουν περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατ. ευρώ. Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι το φορολογικό σύστημα «παρουσιάζει ανωμαλίες» σε σχέση με τη φορολόγηση των ισχυρότερων οικονομικά πολιτών.

Τέλος, κατηγόρησε την Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν και την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λικ Μελανσόν πως επιδιώκουν θεσμική κρίση, κάτι που, συμπλήρωσε, δεν θα συμβεί.

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ