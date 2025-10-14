Ο Οργανισμός προειδοποίησε τους παγκόσμιους ρυθμιστικούς φορείς να παρακολουθήσουν στενά φάρμακα που παράγονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε τη Δευτέρα προειδοποίηση για την υγεία, εναντίον της χρήσης και διανομής τριών σιροπιών για τον βήχα, που συνδέονται με τους θανάτους πολλών παιδιών στην Ινδία τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, τα φάρμακα εντοπίστηκαν ως συγκεκριμένες παρτίδες των Coldrif, Respifresh TR και ReLife, οι οποίες παρασκευάζονται από τις ινδικές εταιρείες Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals και Shape Pharma. Τα υγρά φάρμακα για χορήγηση από το στόμα βρέθηκαν να περιέχουν υψηλά επίπεδα διαιθυλενογλυκόλης (DEG), μιας τοξικής ουσίας που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη ή θάνατο, ιδιαίτερα σε παιδιά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ανιχνεύονται επικίνδυνα επίπεδα τοξικών ουσιών σε ινδικά σιρόπια για τον βήχα. Το 2023, παρόμοια εξαγόμενα σιρόπια συνδέθηκαν με τον θάνατο δεκάδων παιδιών σε Ουζμπεκιστάν και Γκάμπια.

Οι ινδικές αρχές διέταξαν την άμεση διακοπή παραγωγής των φαρμάκων από τις τρεις εταιρείες και ανέστειλαν τις άδειες των προϊόντων. Τα μολυσμένα σιρόπια έχουν επίσης ανακληθεί και δεν έχουν εξαχθεί, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Ο Οργανισμός προειδοποίησε τους παγκόσμιους ρυθμιστικούς φορείς να παρακολουθήσουν στενά άλλες παρτίδες υγρών φαρμάκων για χορήγηση από το στόμα που παράγονται από τις συγκεκριμένες εταιρείες από τον Δεκέμβριο του 2024.

Στη νότια πολιτεία Ταμίλ Ναντού, όπου βρίσκεται η έδρα της Sresan Pharmaceuticals, οι αρχές ανέστειλαν την άδεια λειτουργίας της εταιρείας και προχώρησαν στο κλείσιμό της, μετά από έρευνα που διαπίστωσε ότι τουλάχιστον 19 παιδιά στην κεντρική πολιτεία Μάντια Πραντές πέθαναν από κατανάλωση του Coldrif. Τα παιδιά παρουσίασαν αρχικά συμπτώματα βήχα και κρυολογήματος, που εξελίχθηκαν σε νεφρική ανεπάρκεια και τελικά σε θάνατο.

Η αστυνομία συνέλαβε τον ιδιοκτήτη της Sresan Pharmaceuticals, ενώ δύο ανώτεροι επιθεωρητές ναρκωτικών από την Καντσιπουράμ έχασαν τις άδειες τους και αναμένεται να αντιμετωπίσουν πειθαρχικά μέτρα για την αμέλεια ελέγχων στις εγκαταστάσεις. Παράλληλα, σχηματίζεται υπόθεση και κατά ενός γιατρού που συνταγογράφησε το φάρμακο.

Η προειδοποίηση του ΠΟΥ ακολουθεί την ανίχνευση τοπικών επιδημιών οξέων ασθενειών και παιδικών θανάτων σε διάφορες περιοχές της Ινδίας στα τέλη Σεπτεμβρίου, ενώ τα εργαστηριακά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την παρουσία DEG σε τουλάχιστον τρία σιρόπια που κατανάλωσαν τα παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν: το 2022, οι ινδικές αρχές ανέστειλαν την παραγωγή σιροπιών από την Maiden Pharmaceuticals, ύστερα από αναφορές για τοξικά επίπεδα χημικών ουσιών που σχετίζονταν με τον θάνατο δεκάδων παιδιών στην Γκάμπια και πιθανώς στην Ινδονησία.

Ο ΠΟΥ καλεί τις αρχές και τους πολίτες να παρακολουθούν στενά τα φαρμακευτικά προϊόντα για παιδιά και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω τραγωδίες.