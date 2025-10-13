Δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες για να απεγκλωβίσουν τον οδηγό από το φλεγόμενο Xiaomi SU7.

Η μετοχή της Xiaomi κατέγραψε πτώση άνω του 5%, έπειτα από πληροφορίες για δυστύχημα με ένα από τα ηλεκτρικά της οχήματα, έπειτα από το οποίο δεν άνοιξαν οι πόρτες μετά τη σφοδρή σύγκρουση, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Στο Χονγκ Κονγκ, η μετοχή υποχώρησε ακόμα και κατά 8,7%- τη μεγαλύτερη πτώση της από τον Απρίλιο- προτού περιορίσει τις απώλειες. Το δυστύχημα έγινε στην Τσενγκτού και στα κινεζικά social media κυκλοφόρησαν βίντεο και εικόνες ενός φλεγόμενου Xiaomi SU7.

Σύμφωνα με τα βίντεο και μαρτυρίες, παριστάμενοι δεν κατάφεραν να ανοίξουν τις πόρτες του φλεγόμενου οχήματος προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνθρωπο που ήταν μέσα. Το SU7 συγκρούστηκε με άλλο όχημα και σκοτώθηκε ο 31χρονος οδηγός, που εκτιμάται ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Τον Απρίλιο είχε συμβεί άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα με SU7, που προκάλεσε ερωτήματα για τις «έξυπνες» λειτουργίες οδήγησης του οχήματος και είχε επίσης οδηγήσει σε πτώση της μετοχής. Το νέο περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο οι αυτόματες λαβές στις πόρτες του οχήματος, ένα σύνηθες χαρακτηριστικό των ηλεκτρικών οχημάτων. Αυτές, βασίζονται σε αισθητήρες και το ηλεκτρικό ρεύμα και ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβη σε περίπτωση φωτιάς, σημειώνει το CNBC. Η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο να απαγορευτούν, για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

{https://x.com/nexta_tv/status/1977786410167152897}