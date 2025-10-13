Το Μεξικό έχει πληγεί από ιδιαίτερα έντονες βροχοπτώσεις καθ' όλη τη διάρκεια του 2025, με ρεκόρ βροχοπτώσεων στην πρωτεύουσα της χώρας.

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από το Μεξικό μετά τις καταστροφικές πλημμύρεςπου πλήττουν τη χώρα.

Ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες στο κεντρικό και ανατολικό Μεξικό αυξήθηκε κατακόρυφα σε τουλάχιστον 64, ενώ άλλοι 65 εξακολουθούν να αγνοούνται, ανακοίνωσαν οι αρχές τη Δευτέρα.

Οι πλημμύρες, που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις, επικεντρώθηκαν κυρίως στις πολιτείες Βερακρούζ, Ιντάλγκο και Πουέμπλα, δήλωσε η Λάουρα Βελάσκεθ, επικεφαλής των αρχών πολιτικής προστασίας του Μεξικού.

Οι πλημμύρες προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών που διέσχισαν ολόκληρα χωριά, παρέσυραν δρόμους και γέφυρες.

Η πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ δήλωσε ότι χιλιάδες στρατιώτες, καθώς και σκάφη, αεροπλάνα και ελικόπτερα έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν τις προσπάθειες διάσωσης.

Ο στρατός συμβάλλει στη διανομή βοήθειας στις πληγείσες περιοχές, με πάνω από 10.000 στρατιώτες να έχουν αναπτυχθεί, μαζί με εξοπλισμό διάσωσης και οχήματα. Τα καταφύγια είναι ανοιχτά για όσους εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους.

