Ανδρες της ασφάλειας απομάκρυναν από την αίθουσα και τους δύο βουλευτές, με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητάει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του κόμματος Χαντάς-Τα'άλ, Ayman Odeh, απομακρύνθηκε από την ολομέλεια της Κνέσετ, όταν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ ύψωσε πινακίδα με την οποία καλούσε τον Πρόεδρο των ΗΠΑ να «αναγνωρίσει την Παλαιστίνη».

Ο αραβοϊσραηλινός βουλευτής είναι ένθερμος υποστηρικτής της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης, κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση του Ισραήλ.

Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και ένας άλλος βουλευτής του ίδιους κόμματος, ο Ofer Cassif.

Ανδρες της ασφάλειας απομάκρυναν από την αίθουσα και τους δύο βουλευτές, με τον πρόεδρο της Βουλής να ζητάει συγγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο τελευταίος, αστειευόμενος, είπε «Αυτό ήταν πολύ αποτελεσματικό» και συνέχισε την ομιλία του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Λίγο αργότερα ο Ayman Odeh ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Χ το εξής μήνυμα: «Μόνο ο τερματισμός της κατοχής και μόνο η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης δίπλα στο Ισραήλ θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και ασφάλεια σε όλους».

{https://x.com/SamuelSokol/status/1977695995103228055?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1977695995103228055%7Ctwgr%5Eaca8c998dc17a301e555f7e64438f6f74b85cc23%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dnews.gr%2Feidhseis%2Fkosmos%2F550534%2Fisrail-xamas-antistrofi-metrisi-gia-tin-apeleftherosi-omiron-live-eikona}