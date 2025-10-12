Από τους τραυματίες, οι τέσσερις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της περιοχής.

Μια μαζική ένοπλη επίθεση σε ένα πολυσύχναστο μπαρ στη Νότια Καρολίνα στις ΗΠΑ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό σε δεκάδες άλλους.

Η επίθεση συνέβη νωρίς το πρωί της Κυριακής (12.10.2025) στο Willie’s Bar and Grill στο νησί St. Helena στη Νότια Καρολίνα, σύμφωνα με τις αρχές.

Ένα μεγάλο πλήθος βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος όταν έφτασαν οι βοηθοί του σερίφη και βρήκαν περίπου 20 ανθρώπους με τραύματα από πυροβολισμούς.

«Πολλά θύματα και μάρτυρες έτρεξαν σε κοντινά καταστήματα και κτίρια αναζητώντας καταφύγιο από τους πυροβολισμούς», ανέφερε το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Beaufort σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.

«Πρόκειται για ένα τραγικό και δύσκολο περιστατικό για όλους. Ζητούμε την υπομονή σας καθώς συνεχίζουμε να ερευνούμε το περιστατικό. Οι σκέψεις μας είναι με όλα τα θύματα και τους αγαπημένους τους», ανέφερε η δήλωση.