Η πόλη της Γάζας είναι γεμάτη με συντρίμμια και ερείπια.

Έφτασε η ώρα που οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι θα επιστρέψουν στις γειτονιές τους, αλλά κανείς δεν τους έχει προειδοποιήσει για το τι θα βρουν στη Γάζα.

Οι εικόνες από τη βομβαρδισμένη πόλη είναι συγκλονιστικές, καθώς μεγάλο μέρος της έχει γίνει καταστραφεί εντελώς και είναι γεμάτο συντρίμμια.

Μπορεί να έχει τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ και μία νέα περίοδος ειρήνης να ανοίγεται στην περιοχή, όμως οι εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι που επιστρέφουν, θα βρουν τη Γάζα γεμάτη με ερείπια.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έχουν καταστρέψει ολοκληρωτικά τεράστιες περιοχές του θύλακα, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της Πόλης της Γάζας, που αποτέλεσε το επίκεντρο της ισραηλινής επίθεσης πριν από την εκεχειρία.

Εναέρια πλάνα του Associated Press, που τραβήχτηκαν το Σάββατο, δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές στη συνοικία Ταλ αλ-Χάουα της πόλης.

Το υλικό δείχνει, επίσης, λίγους ανθρώπους έξω, που περπατούν ή οδηγούν ανάμεσα στα ερείπια.

«Δεν περιμέναμε αυτό το μέγεθος καταστροφής», είπε ένας κάτοικος της περιοχής, ο Φαράχ Σαλέχ.

«Αυτό είναι ό,τι έχει απομείνει από τη Γάζα; Επιστρέφουμε χωρίς σπίτια και χωρίς καταφύγιο για τα παιδιά μας, και ο χειμώνας πλησιάζει», είπε ένας άλλος, ο Σριν Αμπούλ Γιαχνί.

Εάν η εκεχειρία τηρηθεί, ο απολογισμός της καταστροφής θα γίνει καλύτερα κατανοητός. Ήδη, το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Εθνών εκτίμησε ότι το 83% όλων των κατασκευών στην πόλη της Γάζας είχε καταστραφεί ή είχε υποστεί κάποιες ζημιές μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Έχει δηλώσει ότι περίπου το 78% των κατασκευών σε όλη τη Γάζα είχαν καταστραφεί ή είχαν υποστεί ζημιές μέχρι τον Ιούλιο.

Περίπου 61 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών θα πρέπει να καθαριστούν σε όλη την περιοχή, που είναι ισοδύναμο με 25 Πύργους του Άιφελ σε όγκο, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών.

Η βλάστηση της Γάζας είναι επίσης σε μεγάλο βαθμό νεκρή. Το UNEP έχει δηλώσει ότι το 97% των δενδρωδών καλλιεργειών, το 95% των θάμνων και το 82% των ετήσιων καλλιεργειών έχουν εξαφανιστεί.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα απαιτήσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια, έχει εκτιμήσει η Παγκόσμια Τράπεζα. Οι πάνω από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι της περιοχής ελπίζουν να ξεκινήσουν τώρα, με μία κουβέρτα ή δοκό τη φορά.

Παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας

Οργανώσεις βοήθειας ετοιμάζονται να επεκτείνουν τις ανθρωπιστικές αποστολές τους, με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) και το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) να δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αυξήσουν τις αποστολές βοήθειας.

Φορτηγά που μετέφεραν κιβώτια βοήθειας του WFP έφτασαν στη Χαν Γιούνις και ξεκίνησε η διανομή τους στους Παλαιστίνιους.

Ένας αξιωματούχος του ΟΗΕ που μίλησε στο AP με την προϋπόθεση της ανωνυμίας ανέφερε ότι ο ΟΗΕ έλαβε το πράσινο φως από το Ισραήλ για να ξεκινήσει την αποστολή αυξημένης βοήθειας στη Γάζα από την Κυριακή.

Η Unicef και οι εταίροι της καλούν το Ισραήλ να ανοίξει περισσότερα περάσματα και να επιτρέψει τη ροή βοήθειας προς τη Γάζα με μεγαλύτερη ελευθερία.

Μιλώντας από το κεντρικό τμήμα της Γάζας, η εκπρόσωπος της Unicef, Tess Ingram, δήλωσε: «Μόνη της η εκεχειρία δεν αρκεί… πρέπει επίσης να διασφαλιστεί μια εκτίναξη της ανθρωπιστικής βοήθειας που να αρχίσει να αντιμετωπίζει την τεράστια καταστροφή που έχει προκληθεί τα τελευταία δύο χρόνια.»

Ο απολογισμός του διετούς πολέμου

Ο πόλεμος ξεκίνησε όταν μαχητές υπό την ηγεσία της Χαμάς εισέβαλαν στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας περίπου 250 ομήρους.

Στην επακόλουθη επίθεση του Ισραήλ, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών, αλλά λέει ότι περίπου οι μισοί από τους θανάτους ήταν γυναίκες και παιδιά.

Το υπουργείο αποτελεί μέρος της κυβέρνησης που διοικείται από τη Χαμάς και ο ΟΗΕ και πολλοί ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες θεωρούν τα στοιχεία του ως την πιο αξιόπιστη εκτίμηση των θυμάτων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο πόλεμος έχει, επίσης, προκαλέσει άλλες συγκρούσεις στην περιοχή, πυροδότησε παγκόσμιες διαμαρτυρίες και οδήγησε σε ισχυρισμούς για γενοκτονία που το Ισραήλ αρνείται.

Απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων

Το Ισραήλ ξεκίνησε τη μεταφορά κρατουμένων σε δύο φυλακές ενόψει της απελευθέρωσής τους στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, η οποία έχει σχεδιαστεί για να οδηγήσει στην απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς, δήλωσε η υπηρεσία φυλακών το Σάββατο.

Χιλιάδες μέλη του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των σωφρονιστικών υπαλλήλων, «επιχείρησαν όλη τη νύχτα προκειμένου να εφαρμόσουν την απόφαση της κυβέρνησης: «Το πλαίσιο για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων»», ανέφερε ανακοίνωση, σύμφωνα με το Agence France-Presse (AFP).

Περίπου 2.000 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι πρόκειται να απελευθερωθούν από ισραηλινές φυλακές, συμπεριλαμβανομένων 250 που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές για σοβαρά αδικήματα ασφαλείας.

Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς έχει προθεσμία μέχρι τη Δευτέρα για να παραδώσει τους 48 εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους της, ζωντανούς και νεκρούς.