«Αυτή είναι η 763η ημέρα που τα αγαπημένα μας πρόσωπα κρατούνται αιχμάλωτα από τη Χαμάς, αλλά σύντομα θα μας επιστραφούν», δήλωσε η Εϊνάβ Ζανγκάουκαρ, η μητέρα του ομήρου Ματάν.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν το βράδυ του Σαββάτου 11.10.2025, στην πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, για να σταθούν στο πλευρό των συγγενών των ομήρων από τη Χαμάς, πριν από την πολυπόθητη απελευθέρωσή τους και την επιστροφή τους στο Ισραήλ.

Φωνάζοντας συνθήματα, κρατόντας κεριά αλλά και φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ, που μεσολάβησε έντονα για να πραγματοποιηθεί μία συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ομήρων όπως έχει ονομαστεί η πλατεία στο Τελ Αβίβ, πανηγυρίζοντας αυτή τη φορά για την συμφωνημένη επιστροφή των αγαπημένων τους.

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μίλησε στους Ισραηλινούς που συγκεντρώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ.

Η ομιλία του Γουίτκοφ θα πραγματοποιηθεί αφού ο ίδιος, ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, και ο Τζάρεντ Κούσνερ επιβεβαίωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα αποσύρθηκαν στις γραμμές που είχαν συμφωνηθεί στο σχέδιο εκεχειρίας του Τραμπ.

«Ονειρευόμουν αυτή τη νύχτα», ξεκίνησε να λέει στην ομιλία του ο Στιβ Γουίτκοφ. «Ήταν ένα μακρύ ταξίδι». Ο απεσταλμένος συνέχισε, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για το μέγεθος του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί.