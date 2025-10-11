Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι την Τρίτη, από τη θετή της κόρη.

Σοκάρουν όσα αποκάλυψε η νεοεκλεγείσα δήμαρχος Ίρις Στάλτσερ, της πόλης Χέρντεκε στη δυτική Γερμανία, για την επίθεση που δέχθηκε.

Από την αρχή είχε γίνει γνωστό πως ανακρίνονται τα δύο θετά παιδιά της, μια κόρη και ένας γιος. Η νεοεκλεγείσα δήμαρχος στη Γερμανία, Ίρις Στάλτσερ δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι την Τρίτη, από τη θετή της κόρη, όπως ισχυρίστηκε η ίδια.

Λίγα 24ωρα μετά κι αφού πλέον η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή η Στάλτσερ έδωσε κι άλλες λεπτομέρειες για την επίθεση που δέχθηκε. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι οι γιατροί ανακάλυψαν ότι η δήμαρχος έφερε τραύματα από 13 μαχαιριές, αρκετά αιματώματα και κατάγματα στο κρανίο.

{https://www.youtube.com/watch?v=3Mxn7ndtVH4}

Η ίδια η Στάλτσερ αποκάλυψε μιλώντας στους αστυνομικούς ότι η 17χρονη υιοθετημένη κόρη της τη βασάνιζε επί ώρες στο υπόγειο του σπιτιού τους και μάλιστα αποπειράθηκε με ένα αποσμητικό κι έναν αναπτήρα να της βάλει φωτιά προτού τη χτυπήσει στο κεφάλι με βαρύ αντικείμενο και τη μαχαιρώσει πολλές φορές με δύο διαφορετικά μαχαίρια, όπως ανέφερε η Bild επικαλούμενη πηγές της αστυνομίας.

Το δημόσιο δίκτυο WDR μετέδωσε ότι η δήμαρχος κατάφερε να συρθεί ξανά εντός του σπιτιού μετά την επίθεση. Η έφηβη φέρεται να είπε στη θετή μητέρα της ότι ήθελε «εκδίκηση», αν και παραμένει ασαφές το κίνητρό της.

{https://www.youtube.com/watch?v=BooEt9eZa4M}

Η εισαγγελία αποφάσισε, πάντως, να μην ασκήσει δίωξη κατά των παιδιών για απόπειρα ανθρωποκτονίας, αλλά για πρόκληση «επικίνδυνης σωματικής βλάβης», επικαλούμενη την απόφαση της θετής κόρης της δημάρχου να τηλεφωνήσει στις Αρχές για να ζητήσει βοήθεια.

Οι επιθεωρητές της αστυνομίας βρήκαν αργότερα ένα μαχαίρι που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση μέσα σε σακίδιο πλάτης του 15χρονου θετού γιου της Στάλτσερ μαζί με ματωμένα ρούχα, που πιστεύεται ότι ανήκουν στην 17χρονη.

{https://www.youtube.com/watch?v=bY3CO_PJSXA}

Ειδικοί της Σήμανσης ανακάλυψαν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι είχε γίνει προσπάθεια να καθαριστούν ίχνη αίματος στο σπίτι, πριν το τηλεφώνημα στις Αρχές από τα θετά παιδιά της δημάρχου.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο σπίτι υπήρχαν προηγούμενες εντάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός προγενέστερου περιστατικού με μαχαίρι.