Μπορεί κάποιος να είναι τραυματίας, ψάχνουμε, νομίζω 4-5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, είπε ο σερίφης Κρις Ντέιβις για την έκρηξη στο στρατιωτικό εργοστάσιο στο Τενεσί.

«Το πάμε ώρα με την ώρα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε, δεν θα υπάρχει σύντομη εξήγηση», είπε ο σερίφης του Χάμφρεϊ, Κρις Ντέιβις σε νεότερη ενημέρωση που έκανε για την έκρηξη στο στρατιωτικό εργοστάσιο στο Accurate Energetic Systems, στο Τενεσί, που έγινε το απόγευμα της Παρασκευή (ώρα Ελλάδας).

«Έχουμε στο μυαλό μας τις οικογένειες, όλοι επικεντρωνόμαστε σε αυτές και στο να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Έχουμε μία κρίσιμη συνθήκη. Για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν στις 7:45 το πρωί (τοπική ώρα) που έγινε η έκρηξη, υπήρξε άμεση ανταπόκριση, υπήρχαν διάφορα τμήματα με δικαιοδοσία από διάφορες υπηρεσίες, που συνεργάστηκαν. Μπορώ να πω πως υπάρχουν θύματα», είπε αλλά δεν έδωσε αριθμό. «Μπορεί κάποιος να είναι τραυματίας, ψάχνουμε 19 άτομα. 19 ψυχές. Έχουμε 19 ψυχές αγνοούμενες», ενώ για τους τραυματίες δήλωσε πως ότι 4-5 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Έχουμε νεκρούς» είπε.

Ένας δημοσιογράφος ζήτησε από τον σερίφη Ντέιβις να περιγράψει την κατάσταση του κτιρίου. «Δεν υπάρχει τίποτα να περιγραφεί, έχει εξαφανιστεί», απάντησε και ξεκαθάρισε ότι το σημείο είναι ασφαλές ενώ στην κρίσιμη συνθήκη συμβάλλει η Υπηρεσία Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) και το FBI.

«Όλοι προσπαθούν να καταλάβουν τι προκάλεσε την έκρηξη» επανέλαβε. Έχουμε μια «ομάδα εξουδετέρωσης βομβών» εκεί, μαζί με αρκετές άλλες υπηρεσίες που συνεργάζονται για να κάνουν «την καλύτερη δυνατή ομαδική προσπάθεια για να προχωρήσουμε».

«Λαμβάνουμε πληροφορίες καθώς προχωράμε», είπε λίγο πριν κλείσει την ενημέρωσή του και πρόσθεσε πως θα υπάρξει νεότερη συνέντευξη Τύπου μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας).

Ύπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ) σημειώθηκε μία πολύ ισχυρή έκρηξη σε εργοστάσιο του στρατού που κατασκευάζει εκρηκτικά στο Τενεσί.

Ήδη από την πρώτη συνέντευξη Τύπου, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊ, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και ορισμένοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες και ακριβείς αριθμούς. «Έχουμε αρκετούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε υπόψη μας τις οικογένειες και την κατάσταση», είπε ο Ντέιβις. «Έχουμε κάποιους νεκρούς».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε έκρηξη στο Accurate Energetic Systems στην περιοχή Μπάκσνορτ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης». Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χάμφρεϊ δήλωσε ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται και ότι πολλοί άλλοι νοσηλεύονται.

Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε από νωρίες πως μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη υπήρξαν αρκετές μικρές και τόνισε ότι είναι σε εξέλιξη μία πολύ μεγάλη έρευνα. Πιθανότατα θα μείνουμε εδώ για μερικές ημέρες». Η Accurate Energetic Systems ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, χειρισμό και αποθήκευση προϊόντων και εκρηκτικών για στρατιωτικές, αεροδιαστημικές και εμπορικές αγορές κατεδαφίσεων, σύμφωνα με το site τους ενώ η εταιρεία συνεργάζεται με αστυνομία και στρατό, δήλωσε ο Ντέιβις.

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ, από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν, δήλωσε ότι το γραφείο δεν μπορούσε να επαληθεύσει «την έκταση των ζημιών ή των τραυματιών» σύμφωνα με το CNN. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν ζήτησε να μην πλησιάζει κανείς την περιοχή καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και οι διασώστες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

Οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις μετά την πρώτη, που ανάγκασαν τους διασώστες να κρατήσουν απόσταση από το σημείο της όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Τα αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά. Το WTVF-TV στο Νάσβιλ μετέδωσε εικόνες από συντρίμμια σκορπισμένα στο σημείο, με κατεστραμμένα αυτοκίνητα σε ένα πάρκινγκ. Ο σταθμός ανέφερε ότι έλαβε κλήσεις από άτομα που μένουν στην περιοχή, τα οποία είπαν ότι άκουσαν και αισθάνθηκαν μια μεγάλη έκρηξη.

Οι κάτοικοι του Λόμπελβιλ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τον εργοστάσιο, είπαν ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν και κάποιοι κατέγραψαν τον δυνατό κρότο της έκρηξης στις κάμερες των σπιτιών τους.

Εικόνες από το σημείο της έκρηξης

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο AP κάτοικος της περιοχής. «Μένω πολύ κοντά στην Accurate και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι έπρεπε να είχε συμβεί κάτι εκεί».

Εκτός από μια «μικρή έκρηξη σε πυρομαχικά» το 2014, η εγκατάσταση δεν είχε προβλήματα ασφαλείας

Ο δήμαρχος της περιοχής μιλώντας στο CNN είπε ότι η εταιρεία δεν έχει προβλήματα ασφαλείας εκτός από μια μικρή έκρηξη το 2014.

Ο Τζιμ Μπέιτς τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ενώ είπε πως η αιτία της έκρηξης είναι ακόμα ασαφής, αλλά οι επιπτώσεις στην κοινότητα θα είναι εκτεταμένες.

«Είναι αρκετά καταστροφικό να το βλέπεις αυτό» δήλωσε και εξήγησε πως εκτός από μια «μικρή έκρηξη πυρομαχικών» το 2014, η εγκατάσταση δεν είχε προβλήματα ασφαλείας. Όσο για τις ανησυχίες σχετικά με επικίνδυνα υλικά στον αέρα ή τον κίνδυνο δευτερογενών εκρήξεων, ο Μπέιτς είπε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο και επανέλαβε πως «υπάρχουν πολλά ερωτήματα», θα απαντηθούν όλα στην έρευνα.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα συμμετέχουν μέλη της υπηρεσίας αρμόδιας για το Αλκοόλ, Καπνό, Πυροβόλα Όπλα και Εκρηκτικά και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτός από τις τοπικές Αρχές.

