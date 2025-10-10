Ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊ, όπου σημειώθηκε η έκρηξη επιβεβαίωσε πως υπάρχουν νεκροί, χωρίς να πει ακριβή αριθμό μέχρι στιγμής.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτικό εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών στο Τενεσί την Παρασκευή. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί (τοπική ώρα).

Σε συνέντευξη Τύπου, ο σερίφης της κομητείας Χάμφρεϊ, Κρις Ντέιβις, δήλωσε ότι υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι και ορισμένοι επιβεβαιωμένοι θάνατοι, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες και ακριβείς αριθμούς. «Έχουμε αρκετούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή που αγνοούνται. Προσπαθούμε να έχουμε υπόψη μας τις οικογένειες και την κατάσταση», είπε ο Ντέιβις. «Έχουμε κάποιους νεκρούς».

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξε έκρηξη στο Accurate Energetic Systems στην περιοχή Μπάκσνορτ», ανέφερε το γραφείο του σερίφη. «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο σημείο και εργάζονται για την αντιμετώπιση της κατάστασης». Αξιωματούχος της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χάμφρεϊ δήλωσε ότι τουλάχιστον 19 άνθρωποι αγνοούνται και ότι πολλοί άλλοι νοσηλεύονται.

{https://twitter.com/NC5/status/1976668685323391271}

{https://www.youtube.com/watch?v=m8f4YXmCXJQ}

Ο Ντέιβιντ Στιούαρτ, από τις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης της κομητείας Χίκμαν, δήλωσε ότι το γραφείο δεν μπορούσε να επαληθεύσει «την έκταση των ζημιών ή των τραυματιών» σύμφωνα με το CNN. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Χίκμαν ζήτησε να μην πλησιάζει κανείς την περιοχή καθώς οι ομάδες έκτακτης ανάγκης και οι διασώστες προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.

{https://twitter.com/chukwe/status/1976692311041229033}

Αν και ο ακριβής αριθμός των αγνοουμένων και των νεκρών είναι ακόμη ασαφής, υπάρχουν «κάποια θύματα και κάποιοι αγνοούμενοι», δήλωσε στο BBC η εκπρόσωπος της ομάδας διαχείρισης έκτακτης ανάγκης της κομητείας Χάμφρεϊς, Γκρέι Κόλιερ. «Οι οικογένειες περιμένουν στο κεντρικό γραφείο για να ακούσουν νέα, να μάθουν για τους αγαπημένους τους».

{https://www.instagram.com/reel/DPorSreDJq6/}

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές εκρήξεις που ακούστηκαν στη συνέχεια ανάγκασαν τους διασώστες να κρατήσουν απόσταση από το σημείο της όπου ξέσπασε πυρκαγιά. Τα αιτία της έκρηξης δεν είναι ακόμη γνωστά. Βίντεο από το σημείο δείχνει ένα φλεγόμενο πεδίο με συντρίμμια και καπνό να υψώνεται στον αέρα. Το WTVF-TV στο Νάσβιλ μετέδωσε εικόνες από συντρίμμια σκορπισμένα στο σημείο, με κατεστραμμένα οχήματα σε ένα πάρκινγκ. Ο σταθμός ανέφερε ότι έλαβε κλήσεις από άτομα που μένουν στην περιοχή, οι οποίοι είπαν ότι αισθάνθηκαν μια μεγάλη έκρηξη.

{https://twitter.com/chatnewshub/status/1976681350414340130}

Οι κάτοικοι του Λόμπελβιλ, σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 λεπτών με το αυτοκίνητο από τον εργοστάσιο, είπαν ότι ένιωσαν τα σπίτια τους να τρέμουν και κάποιοι κατέγραψαν τον δυνατό κρότο της έκρηξης στις κάμερες των σπιτιών τους.

{https://www.facebook.com/watch/?v=1080357407296159}

Εικόνες από το σημείο της έκρηξης

{https://www.facebook.com/NickBeresNC5/posts/exclusive-sky5-images-from-the-blast-scene-you-can-see-it-appears-one-building-w/1350784629741614/}

«Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη στο AP κάτοικος της περιοχής. «Μένω πολύ κοντά στην Accurate και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι έπρεπε να είχε συμβεί κάτι εκεί».

{https://twitter.com/chukwe/status/1976692311041229033}

Ο σερίφης της κομητείας επιβεβαίωσε πως ότι μετά την πρώτη μεγάλη έκρηξη υπήρξαν αρκετές μικρές εκρήξεις, σύμφωνα με το CBS News ενώ τόνισε ότι «έχουμε μια πολύ μεγάλη έρευνα. Πιθανότατα θα μείνουμε εδώ για μερικές ημέρες». Η Accurate Energetic Systems ειδικεύεται στην ανάπτυξη, κατασκευή, χειρισμό και αποθήκευση προϊόντων και εκρηκτικών για στρατιωτικές, αεροδιαστημικές και εμπορικές αγορές κατεδαφίσεων, σύμφωνα με το site τους ενώ η εταιρεία συνεργάζεται με αστυνομία και στρατό, δήλωσε ο Ντέιβις.

{https://twitter.com/pegasusQ2004/status/1976697468227129849}

Εκτός από μια «μικρή έκρηξη σε πυρομαχικά» το 2014, η εγκατάσταση δεν είχε προβλήματα ασφαλείας

Ο δήμαρχος της περιοχής μιλώντας στο CNN είπε ότι η εταιρεία δεν έχει προβλήματα ασφαλείας εκτός από μια μικρή έκρηξη το 2014.

Ο Τζιμ Μπέιτς τόνισε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν ενώ είπε πως η αιτία της έκρηξης είναι ακόμα ασαφής, αλλά οι επιπτώσεις στην κοινότητα θα είναι εκτεταμένες.

«Είναι αρκετά καταστροφικό να το βλέπεις αυτό» δήλωσε και εξήγησε πως εκτός από μια «μικρή έκρηξη πυρομαχικών» το 2014, η εγκατάσταση δεν είχε προβλήματα ασφαλείας. Όσο για τις ανησυχίες σχετικά με επικίνδυνα υλικά στον αέρα ή τον κίνδυνο δευτερογενών εκρήξεων, ο Μπέιτς είπε ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο και επανέλαβε πως «υπάρχουν πολλά ερωτήματα», θα απαντηθούν όλα στην έρευνα.

Σημειώνεται ότι στην έρευνα συμμετέχουν μέλη της υπηρεσίας αρμόδιας για το Αλκοόλ, Καπνό, Πυροβόλα Όπλα και Εκρηκτικά και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας εκτός από τις τοπικές Αρχές.

Με πληροφορίες του CNN/CBS/AP