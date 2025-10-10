Live εικόνα από την επιστροφή των Παλαιστινίων στην πόλη της Γάζας.

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στα σπίτια που είχαν εγκαταλείψει στη βόρεια Γάζα, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία που συμφώνησαν Ισραήλ και Χαμάς και οι IDF άρχισαν να αποσύρονται από τμήματα του θύλακα.

Ένα «ποτάμι» ανθρώπων έχει σχηματιστεί και κατευθύνεται βόρεια, μέσα από χαλάσματα, προς την πόλη της Γάζας. Στο μεταξύ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζονται για την επιστροφή των ομήρων, αφού τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία.

Παράλληλα, το Ισραήλ ετοιμάζεται για την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, τη Δευτέρα και η αστυνομία είναι επί ποδός, για την επιχείρηση «Μπλε Ασπίδα 6».

Live η επιστροφή των Παλαιστινίων

{https://www.youtube.com/watch?v=272lfGOMdUo}

Τα επόμενα βήματα μετά την κατάπαυση πυρός

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι η εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 12:00. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η κυβέρνηση Νετανιάχου επικύρωσε τη συμφωνία με τη Χαμάς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετακίνηση των στρατευμάτων και την πλήρη παύση των εχθροπραξιών εντός 24 ωρών.

Στη συνέχεια, η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει τους ομήρους μέσα σε 72 ώρες και μετά το Ισραήλ θα αποφυλακίσει 250 Παλαιστίνιους που είχαν καταδικαστεί σε ισόβια και άλλους 1.700 που συνελήφθησαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Νωρίτερα, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός ολοκλήρωσε την πρώτη φάση της απόσυρσης στη Γάζα και άνοιξε το «παράθυρο» για την απελευθέρωση των ομήρων.

Παράλληλα, φορτηγά με τρόφιμα και φάρμακα αναμένεται να μπουν στη Γάζα για τη βοήθεια των πολιτών, από τους οποίους εκατοντάδες χιλιάδες έμεναν σε σκηνές, μετά την καταστροφή των σπιτιών τους και την ισοπέδωση ολόκληρων πόλεων από τις IDF.

Η μετακίνηση των ισραηλινών δυνάμεων στη Γάζα

Η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου προβλέπει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν από ορισμένες εκ των κύριων αστικών περιοχών της Γάζας, ωστόσο θα συνεχίσουν να ελέγχουν το 53% του θύλακα.

Σε σημερινό διάγγελμά του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα μείνουν στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλίσουν την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής και τον αφοπλισμό της Χαμάς, στις μελλοντικές φάσεις του σχεδίου Τραμπ. «Εάν αυτό επιτευχθεί με τον εύκολο τρόπο, τότε αυτό θα είναι καλό. Αν όχι, τότε θα επιτευχθεί με τον δύσκολο τρόπο», διεμήνυσε.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έφι Ντέφριν, κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας να αποφύγουν να μπουν σε περιοχές που ελέγχουν οι IDF. «Τηρήστε τη συμφωνία και διασφαλίστε την ασφάλειά σας», τόνισε.

Στη Χαν Γιουνίς, στη νότια Γάζα, ορισμένα ισραηλινά στρατεύματα υποχώρησαν από τα ανατολικά, κοντά στα σύνορα, αλλά ακούγονταν πυρά από τανκς, σύμφωνα με κατοίκους που μίλησαν στο Reuters.

Στο Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, κάποιοι ισραηλινοί στρατιώτες αποχώρησαν προς τα ανατολικά και τα σύνορα με το Ισραήλ, ενώ άλλοι παρέμειναν στην περιοχή, αφού ακούστηκαν πυροβολισμοί τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Επίσης, οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τον δρόμο κατά μήκος των ακτών της Μεσογείου, προς την πόλη της Γάζας.

Οι IDF ετοιμάζονται για την επιστροφή των ομήρων

Οι IDF ανακοίνωσαν ότι προετοιμάζονται για την επιστροφή των ομήρων. «Με την εκεχειρία να τίθεται σε ισχύ σήμερα, έπειτα από δύο χρόνια και πλέον εντατικών επιχειρήσεων στη Γάζα, οι IDF επιτέλους προετοιμάζονται να παραλάβουν τους εναπομείναντες 48 ομήρους. Αυτή είναι μια συγκινητική στιγμή για τους Ισραηλινούς πολίτες και τα στρατεύματα των IDF, που τα τελευταία δύο χρόνια πολέμησαν και ενήργησαν με θάρρος, γενναιότητα και αφοσίωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών δυνάμεων, Έφι Ντέφριν.

{https://x.com/IDF/status/1976639607673364561}

Εκτιμάται ότι οι 20 από τους 48 ομήρους είναι ζωντανοί. Η Χαμάς έχει αναφέρει πως o εντοπισμός των σορών όλων των νεκρών ομήρων ίσως πάρει περισσότερο χρόνο από την απελευθέρωση των ζωντανών.

Δεν θα αποφυλακιστεί ο Μπαργκούτι

Το Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που θα αποφυλακιστούν, η οποία δεν περιλαμβάνει τον Μαρουάν Μπαργκούτι.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, από τους 250 κρατουμένους, οι 15 θα απελευθερωθούν στην ανατολική Ιερουσαλήμ, οι 100 στη Δυτική Όχθη και οι 135 θα απελαθούν.

Στην αρχική λίστα που έδωσε στους διαμεσολαβητές στην Αίγυπτο, η Χαμάς ζητούσε να απελευθερωθούν εξέχοντες πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο Μαρουάν Μπαργκούτι, σύμφωνα με το BBC.

Ο 60χρονος, ηγετικό στέλεχος της Φατάχ, καταδικάστηκε το 2002 σε ισόβια στο Ισραήλ. Η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Νετανιάχου είχε ξεκαθαρίσει πως το Ισραήλ αρνείται να αποφυλακίσει τον Μπαργκούτι.

Επιχείρηση «Μπλε ασπίδα 6» για τον Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει σύντομη επίσκεψη στο Ισραήλ τη Δευτέρα και θα μιλήσει στην Κνεσέτ. Θα γίνει ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που θα απευθυνθεί στο κοινοβούλιο του Ισραήλ μετά τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο το 2008.

Χιλιάδες αστυνομικοί θα είναι επί ποδός για την επίσκεψη του Τραμπ. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι οριστικοποιεί την επιχείρηση «Μπλε ασπίδα 6», που προβλέπει ότι ένστολοι θα είναι σε σημεία- κλειδιά των διαδρομών που αναμένεται να κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος.

{https://x.com/israelpolice/status/1976628502284611888}

Με πληροφορίες από Reuters, Φωτογραφίες: AP