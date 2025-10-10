Πέραν του τρομακτικού ανθρώπινου κόστους, η γενοκτονία που παρακολουθήσαμε σε ζωντανή μετάδοση, βάθυνε την ηθική και πολιτική εξαχρείωση του κόσμου μας.

Τίθεται σήμερα σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Έχοντας πια πλήρη εικόνα του τι έχει συμφωνηθεί και τι μένει σε εκκρεμότητα, μπορούμε να πούμε με αρκετή σιγουριά ότι η συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σταματάει μεν την αιματοχυσία, αλλά δεν διασφαλίζει μια μακροχρόνια βιώσιμη ειρήνη. Η εύθραυστη ισορροπία που δημιουργείται με τη μερική απόσυρση των Ισραηλινών μπορεί να ανατραπεί ανά πάσα στιγμή και δεν ανοίγει το δρόμο για την οριστική επίλυση του Παλαιστινιακού

Ανεξάρτητα από το πώς θα δρομολογηθούν οι εξελίξεις, μπορούμε να σημειώσουμε εφτά μείζονες επιπτώσεις αυτών των δύο ετών πολέμου και γενοκτονίας.

Ο όλεθρος

Η πρώτη και κυριότερη επίπτωση είναι η απίστευτη ανθρωπιστική καταστροφή που έχει προκληθεί στα δύο χρόνια του πολέμου και της γενοκτονίας. Οι Παλαιστίνιοι νεκροί στη Γάζα ξεπερνούν τους 67.000, ενώ είναι πιθανό να βρίσκονται πολλοί ακόμα θαμμένοι στα ερείπια. Σε αυτούς πρέπει να προσθέσουμε τους 1.200 νεκρούς της 7ης Οκτώβρη καθώς και τους 1.000 Ισραηλινούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον το 60% των κτιρίων της Γάζας έχουν καταστραφεί ή έχουν υποστεί ζημιές, ενώ οι δημόσιες υποδομές έχουν καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Παρόλο που έχουμε την αυταπάτη ότι προοδεύουμε ως ανθρωπότητα, η πραγματικότητα είναι ότι αυτός ο πόλεμος αποτελεί την πιο αιματηρή σύγκρουση στην Ιστορία του Παλαιστινιακού.

Η γενοκτονία

Η δεύτερη επίπτωση είναι το πολιτικό και ηθικό αποτύπωμα της γενοκτονίας. Πέραν του τρομακτικού ανθρώπινου κόστους, η γενοκτονία που παρακολουθήσαμε σε ζωντανή μετάδοση, βάθυνε την ηθική και πολιτική εξαχρείωση του κόσμου μας. Από τη στιγμή που ο Νετανιάχου δεν υφίσταται καμία συνέπεια για τις πράξεις του, αλλά αγκαλιάζεται από τον Τραμπ (και τον… Άδωνι), το μήνυμα που στέλνεται παγκοσμίως είναι ότι η γενοκτονία κανονικοποιείται στο πλαίσιο μιας πολεμικής σύγκρουσης. Η ανθρωπότητα εθίζεται στην ωμότητα.

Η κατάλυση της διεθνούς νομιμότητας

Επιπλέον, ο πόλεμος και η γενοκτονία έδωσαν περαιτέρω ώθηση στην κατάλυση της διεθνούς νομιμότητας. Έτσι κι αλλιώς, δεν υπάρχει ψήφισμα του ΟΗΕ για το Παλαιστινιακό που να μην έχει παραβιάσει το Ισραήλ. Αυτή τη φορά όμως έγινε ποιοτικό άλμα. Αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας παρακάμφθηκαν, τα εντάλματα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου έμειναν ανενεργά, το πόρισμα του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία δεν είχε επιπτώσεις στο πεδίο της διεθνούς διπλωματίας.

Στη Γάζα ακυρώθηκαν οι πυλώνες της διεθνούς νομιμότητας.

Αναδιάταξη της Μέσης Ανατολής

Ο πόλεμος στη Γάζα αποτέλεσε επίσης τη θρυαλλίδα μιας σειράς συγκρούσεων που αναδιατάσσουν γεωπολιτικά τη Μέση Ανατολή. Το Ιράν δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από το Ισραήλ, η ηγεσία της Χεζμπολά στο Λίβανο αποκεφαλίστηκε και συρρικνώθηκαν οι στρατιωτικές δυνατότητές της, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ανατράπηκε. Ο «Άξονας της Αντίστασης» στον οποίο είχε επενδύσει το Ιράν, θρυμματίστηκε, με την εξαίρεση ίσως των Χούθι στην Υεμένη που παραμένουν ισχυροί. Ταυτόχρονα, οι αλυσιδωτές περιφερειακές συρράξεις έδωσαν την ευκαιρία στο Κατάρ και την Τουρκία να αναβαθμιστούν γεωπολιτικά και να αναλάβουν κεντρικούς ρόλους στη Μέση Ανατολή.

Νίκη και απονομιμοποίηση

Σε στρατιωτικό επίπεδο το Ισραήλ βγαίνει νικηφόρο από τον διετή πόλεμο. Ωστόσο, πολιτικά είναι πιο απονομιμοποιημένο από ποτέ. Η επιχείρηση κανονικοποίησής του η οποία υπήρξε η κεντρική επιλογή του Τελ Αβίβ τα τελευταία χρόνια, ακυρώθηκε στην πράξη. Με τη γενοκτονία το Ισραήλ έχασε ακόμα και πιστούς υποστηρικτές του, ενώ πλέον πρόκειται για ένα κράτος που συνδέεται αυτόματα με την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών.

Νέο κύμα υποστήριξης

Αντίστροφη είναι η εικόνα για τους Παλαιστίνιους. Η ισραηλινή επίθεση προκάλεσε πρωτοφανή φόρο αίματος στον παλαιστινιακό λαό και οδηγεί στην παράδοση της εξουσίας στη Γάζα από τη Χαμάς. Ωστόσο, το Παλαιστινιακό μπήκε ξανά στην πολιτικό προσκήνιο μετά από μια μακρά περίοδο που θεωρούταν ότι είχε κλείσει ως διεθνές ζήτημα. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρωτοφανές κύμα παγκόσμιας υποστήριξης στη Γάζα. Παρά την τρομακτική ισχύ του ισραηλινού προπαγανδιστικού μηχανισμού, η Παλαιστίνη κέρδισε τη μάχη των συνειδήσεων, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους.

Νικητής ο Τραμπ

Ο Τραμπ βγαίνει σαφώς κερδισμένος από τον πόλεμο. Πέρα από το ότι του πιστώνεται η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, κατάφερε να επιβεβαιώσει τον κεντρικό ρόλο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και κατ’ επέκταση στον κόσμο.