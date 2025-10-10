Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ​​έχουν δηλώσει ότι δεν θα στείλουν διαγωνιζόμενους στη Eurovision 2026 αν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η Αυστρία ανακοίνωσε ότι δεν θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2026 εάν αποκλειστεί το Ισραήλ από τη διοργάνωση. Την ανακοίνωση έκαναν ο καγκελάριος της Αυστρίας, Κρίστιαν Στόκερ και ο γενικός γραμματέας του κυβερνώντος Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP), Αλεξάντερ Προλ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης (EBU), ο φορέας που είναι υπεύθυνος για τον ετήσιο μουσικό διαγωνισμό, δήλωσε ότι η συμμετοχή του Ισραήλ θα αποφασιστεί τον Νοέμβριο, κατά τη γενική συνέλευσή της.

Υπάρχουν πιέσεις για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τον διαγωνισμό λόγω του πολέμου στη Γάζα και της κλιμακούμενης ανθρωπιστικής κρίσης εκεί.

Η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία ​​έχουν δηλώσει ότι δεν θα στείλουν διαγωνιζόμενους στη Eurovision 2026 αν επιτραπεί η συμμετοχή του Ισραήλ.

Η απόφαση της Ισπανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτελεί έναν από τους πέντε μεγάλους χορηγούς της Eurovision, μαζί με τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τον Σεπτέμβριο το ισραηλινό Ynet ανέφερε ότι η EBU δήλωσε «ανεπίσημα» στους Ισραηλινούς εκπροσώπους ότι η χώρα τους θα αποσυρθεί προσωρινά από τον διαγωνισμό.

Εναλλακτικά, εάν το Ισραήλ επιθυμεί να συμμετάσχει, θα πρέπει να εμφανιστεί υπό ουδέτερη σημαία - όπως είχε ζητηθεί και από τους Ρώσους αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, λόγω της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Την Κυριακή, ωστόσο, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, χαρακτήρισε «σκάνδαλο» έναν ενδεχόμενο αποκλεισμό του Ισραήλ από τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης της Γερμανίας, εάν συμβεί κάτι τέτοιο.

Η Αυστρία πρόκειται να είναι ο οικοδεσπότης της διοργάνωσης, αφού στον περσινό διαγωνισμό νικητής ήταν ο εκπρόσωπός της, JJ, με το τραγούδι «Wasted Love».

Ωστόσο, η άρνησή της να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό σε περίπτωση αποκλεισμού του Ισραήλ, μπορεί να φέρει πρόστιμο έως 40 εκα. ευρώ στον εθνικό της ραδιοτηλεοπτικό φορέα, τον ORF.

Με πληροφορίες από Euronews.com