Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, δήλωσε πως μία task force θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η εφαρμογή της συμφωνίας για τη Γάζα.

«Μια ομάδα αποτελούμενη από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ θα συζητήσει θέματα και με τις δύο πλευρές, την παλαιστινιακή και την ισραηλινή πλευρά», δήλωσε ο Τούρκος ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν.

«Δεν υπάρχουν προκαθορισμένα καθήκοντα αυτή τη στιγμή. Ενώ η συμφωνία τίθεται σε ισχύ, σίγουρα θα προκύψουν προβλήματα. Αυτή η ομάδα θα παρέμβει όταν έρθει η ώρα να βρεθούν πρακτικές λύσεις σε αυτά τα προβλήματα» τόνισε.

Οι Ευρωπαίοι και Άραβες υπουργοί Εξωτερικών συναντήθηκαν στο Παρίσι την Πέμπτη για να συζητήσουν πώς να διαμορφώσουν το μεταπολεμικό μέλλον της Γάζας. Μιλώντας σε τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο Φιντάν δήλωσε ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στο οικονομικό και διοικητικό μέλλον της κατεστραμμένης από τον πόλεμο Λωρίδας.

«Ως Τουρκία, είπαμε το εξής: Εάν η ανοικοδόμηση της Γάζας και η εφαρμογή των σχεδίων επαναφέρουν τη Γάζα στις συνθήκες πριν από τις 7 Οκτωβρίου 2023, τότε θα αντιμετωπίσουμε έναν ακόμη πόλεμο στο μέλλον», είπε.

Ο Φιντάν είπε επίσης ότι ο Νετανιάχου δεν θα έχει καμία δικαιολογία να επιτεθεί ή να επανεκκινήσει τον πόλεμο μετά την απελευθέρωση των ομήρων, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα να προσπαθήσει να επιστρέψει στον πόλεμο.

