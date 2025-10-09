Η 25χρονη μαζί με τον σύντροφό της φέρεται να είχε δολοφονήσει και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια.

Με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δύο δίδυμα μωρά της μόλις τα γέννησε συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Ρήγιου της Καλαβρίας, μία 25χρονη.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι δολοφονίες έγιναν τον Ιούλιο του 2024, αλλά οι έρευνες ολοκληρώθηκαν σήμερα.

Κατά τους εισαγγελείς, η 25χρονη δολοφόνησε τα βρέφη προκαλώντας τους ασφυξία και στη συνέχεια έκρυψε τα πτώματα μέσα στην ντουλάπα του δωματίου της, αφού πρώτα τα είχε τυλίξει με μια κουβέρτα.

Την τραγική ανακάλυψη, έκανε η μητέρα, εξαιτίας της δυσοσμίας που ερχόταν από το δωμάτιο. Την παιδοκτόνο βοήθησε ο αρραβωνιαστικός της και πατέρας των παιδιών, όπως φαίνεται να αποδεικνύεται από σειρά τηλεφωνικών μηνυμάτων που είχαν ανταλλάξει. Εκείνος τώρα κατηγορείται για συνέργεια.

Από τα μηνύματα, σύμφωνα με τις εισαγγελικές έρευνες, προκύπτει ότι το ζευγάρι δολοφόνησε και ένα τρίτο βρέφος, πριν από τρία χρόνια. Το νεογέννητο φέρεται να έχει ταφεί σε κάποιο χωράφι, που ανήκει στην οικογένεια της 25χρονης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό της σορού. Η παιδοκτόνος είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Ρήγιου της Καλαβρίας, μετά από έντονη αιμορραγία, λίγο πριν η μητέρα της εντοπίσει τα πτώματα των δίδυμων νεογέννητων στο σπίτι, αλλά είχε αρνηθεί κατηγορηματικά ότι είχε μείνει έγκυος και ότι είχε γεννήσει.

Με πληροφορίες του ΑΠΕ