Η Johnson & Johnson αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που λένε ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση του συγκεκριμένου ταλκ

Δικαστήριο του Λος Άντζελες διέταξε την Johnson & Johnson να καταβάλει το ποσό των 966 εκ. δολαρίων στην οικογένεια μιας γυναίκας που πέθανε από μεσοθηλίωμα, κρίνοντας την εταιρεία υπεύθυνη μετά την καταγγελία ότι το ταλκ της προκαλεί καρκίνο.

Το μεσοθηλίωμα είναι μία σπάνια μορφή καρκίνου, η οποία επηρεάζει τα κύτταρα που απαρτίζουν το μεσοθήλιο. Αναπτύσσεται συχνότερα στον υπεζωκότα, μία μεμβράνη που καλύπτει το εσωτερικό του θώρακα και τους πνεύμονες και γι’ αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωση του είναι ζωτικής σημασίας.

Η οικογένεια της Mae Moore, η οποία πέθανε σε ηλικία 88 ετών το 2021, μήνυσε την εταιρεία την ίδια χρονιά, ισχυριζόμενη ότι τα προϊόντα βρεφικής πούδρας ταλκ της J&J περιείχαν ίνες αμιάντου που προκάλεσαν τον σπάνιο καρκίνο της. Το δικαστήριο αργά το βράδυ της Δευτέρας διέταξε την J&J να καταβάλει 16 εκατομμύρια δολάρια σε αποζημιώσεις για ψυχική οδύνη και 950 εκατομμύρια δολάρια σε «τιμωρητικές» αποζημιώσεις, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Η ετυμηγορία θα μπορούσε να μειωθεί κατόπιν έφεσης, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι οι τιμωρητικές αποζημιώσεις δεν θα πρέπει γενικά να υπερβαίνουν το εννέαπλάσιο εκείνων για ψυχική οδύνη.

Ο Erik Haas, αντιπρόεδρος των οικονομικών διαφορών της Johnson & Johnson παγκοσμίως, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η εταιρεία σχεδιάζει να ασκήσει άμεσα έφεση, χαρακτηρίζοντας την ετυμηγορία «σκανδαλώδη και αντισυνταγματική». «Οι δικηγόροι των εναγόντων στην υπόθεση Moore βάσισαν τα επιχειρήματά τους σε «επιστημονικά τεκμήρια» που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν παρουσιαστεί στο δικαστήριο», δήλωσε ο Haas.

Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα προϊόντα της είναι ασφαλή, δεν περιέχουν αμίαντο και δεν προκαλούν καρκίνο. Η J&J σταμάτησε να πουλάει ωστόσο τη συγκεκριμένη πούδρα για μωρά με βάση το ταλκ στις ΗΠΑ το 2020, και στράφηκε σε ένα προϊόν από άμυλο καλαμποκιού. Το μεσοθηλίωμα έχει συνδεθεί με την έκθεση σε αμίαντο.

Ο Trey Branham, ένας από τους δικηγόρους που εκπροσωπούν την οικογένεια Moore, δήλωσε μετά την ετυμηγορία ότι η ομάδα του «ελπίζει ότι η Johnson & Johnson θα αναλάβει τελικά την ευθύνη για αυτούς τους άσκοπους θανάτους».

Ωστόσο αυτή δεν είναι η μόνη περίπτωση. Η J&J αντιμετωπίζει αγωγές από περισσότερους από 67.000 ενάγοντες που λένε ότι διαγνώστηκαν με καρκίνο μετά τη χρήση του συγκεκριμένου ταλκ και άλλων αντίστοιχων προϊόντων, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο αριθμός των αγωγών που ισχυρίζονται ότι το ταλκ προκάλεσε μεσοθηλίωμα είναι ένα μικρό υποσύνολο αυτών των υποθέσεων, με τη συντριπτική πλειοψηφία να αφορά ισχυρισμούς για καρκίνο των ωοθηκών.

Η J&J έχει επιδιώξει να επιλύσει τη διαφορά μέσω πτώχευσης, μια πρόταση που έχει απορριφθεί τρεις φορές από ομοσπονδιακά δικαστήρια.

Οι αγωγές που ισχυρίζονται ότι το ταλκ προκάλεσε μεσοθηλίωμα δεν αποτελούσαν μέρος της τελευταίας πρότασης πτώχευσης. Σημειώνεται ωστόσο, ότι η εταιρεία έχει στο παρελθόν διευθετήσει ορισμένες από αυτές τις αξιώσεις, αλλά δεν έχει καταλήξει σε εθνικό συμβιβασμό, επομένως πολλές αγωγές για μεσοθηλίωμα έχουν οδηγηθεί σε δίκη σε πολιτειακά δικαστήρια τους τελευταίους μήνες.

Τον τελευταίο χρόνο, η J&J έχει καταδικαστεί με αρκετές ουσιαστικές αποφάσεις σε υποθέσεις μεσοθηλιώματος, αλλά αυτή της Δευτέρας είναι από τις μεγαλύτερες. Η εταιρεία έχει κερδίσει ορισμένες από τις δίκες, συμπεριλαμβανομένης μίας την περασμένη εβδομάδα στη Νότια Καρολίνα.

Η εταιρεία έχει καταφέρει να μειώσει ορισμένες από τις αποζημιώσεις κατόπιν έφεσης. Ανάμεσά τους μία υπόθεση στο Όρεγκον, όπου ένας πολιτειακός δικαστής έκανε δεκτή την αίτηση της J&J να ακυρώσει απόφαση 260 εκατομμυρίων δολαρίων και να διεξαγάγει νέα δίκη.

