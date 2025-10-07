«Αόμα και να βρεις ένα νύχι στη σαλάτα σου έχει ένα προβάδισμα επτά μονάδων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ» είπε ο απολαυστικός Τζίμι Κίμελ.

Ο Τζίμι Κίμελ σύμφωνα με μία πρόσφατη δημοσκόπηση είναι πιο δημοφιλής από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά «μην του το πείτε».

Στο επεισόδιο της Δευτέρας του Jimmy Kimmel Live!, ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση του YouGov, λέγοντας ότι ήρθε μετά από «δύο εβδομάδες», όπου μεσολάβησε μία σύντομη αναβολή της εκπομπής του, κάποιοι πανηγυρισμοί του Τραμπ και τελικά η επιστροφή του στην τηλεόραση.

Ο Κίμελ περιέγραψε τη νέα δημοσκόπηση ως «συναρπαστικά νέα» στον μονόλογό του. «Σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση από το YouGov - το οποίο είναι ένα σοβαρό site δημοσκοπήσεων... ή ήταν πριν από αυτό - είμαι πιο δημοφιλής από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

«Θυμάστε τον τύπο που λέει συνέχεια ότι δεν έχω τηλεθέαση; Λοιπόν, τελικά είμαστε δύο. Έκαναν δημοσκόπηση σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους και προηγούμαι του Τραμπ με 16 μονάδες. Είμαι στο συν τρία. Αυτός είναι στο μείον 13» είπε γελώντας.

«Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν είμαι καταδικασμένος κακοποιός φίλος του Τζέφρι Έπσταϊν και δεν έχω ποτέ πληρώσει "πορνοστάρ" ή δεν έχω στείλει μια ομάδα μασκοφόρων μπράβων σε ένα πάρκο για να τραβήξουν μια ηλικιωμένη κυρία μακριά από τα εγγόνια της, νιώθω ότι η βαθμολογία μου θα έπρεπε να είναι υψηλότερη;» είπε χλευαστικά ο Κίμελ.

«Σε αυτό το σημείο, ακόμα και να βρεις ένα νύχι στη σαλάτα σου έχει ένα προβάδισμα επτά μονάδων έναντι του Ντόναλντ Τραμπ», είπε και συνέχισε λέγοντας πως «Ελπίζω πραγματικά να μην το δει αυτό. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει να τον αναστατώνω, ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να είναι αναστατωμένος επειδή ο Λευκός Οίκος εξέδωσε μια δήλωση σήμερα το απόγευμα», είπε ο Κίμελ.

Ο παρουσιαστής είπε στη συνέχεια πως «αυτή είναι πραγματική ανακοίνωση: «Πάνω από 77 εκατομμύρια Αμερικανοί εμφανίστηκαν την ημέρα των εκλογών για να ψηφίσουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκπληρώνει την συντριπτική του εντολή να βάλει την Αμερική πάνω απ' όλα. Ο Τζίμι Κίμελ προσεύχεται κάθε βράδυ να συγκεντρώσει ένα κλάσμα αυτής της υποστήριξης για να διατηρήσει την εκπομπή του στον αέρα, αφού η τηλεθέαση μειώθηκε κατά 64% την περασμένη εβδομάδα. Λυπηρό!» είπε ο Κίμελ.

«Ξέρετε τι άλλο είναι λυπηρό;» ρώτησε ο Κίμελ, και απάντησε: «Το ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει χαμηλότερη βαθμολογία αποδοχής από τον Ντίντι και τη διάρροια. Αυτό είναι λυπηρό».

«Αν θέλει να βελτιώσει τα νούμερά του, έχω μια ιδέα - να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία του Έπσταϊν», είπε ο παρουσιαστής προκαλώντας σαφώς γέλια στο κοινό.

«Έκαναν και μια δημοσκόπηση για αυτό», συνέχισε ο Κίμελ. «Η συντριπτική πλειοψηφία λέει ότι θέλει να δει τα αρχεία του Έπσταϊν. Το 77% των Αμερικανών θέλει να δημοσιευτούν τα αρχεία του Έπσταϊν, αλλά το 100% του Αμερικανού προέδρου μας δεν θέλει να δημοσιευτούν».

{https://www.youtube.com/watch?v=DmyWJAs29RU&t=104s}