Εκτός από τα καίρια πολιτικά ζητήματα, ο Ερντογάν δεν παρέλειψε να ευχηθεί και στον Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ερντογάν δήλωσε στον Πούτιν ότι οι διπλωματικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποκτήσουν δυναμική για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στον πόλεμο Ουκρανίας - Ρωσίας ενώ επισήμανε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να εργάζεται για την ειρήνη.

Στην ίδια τηλεφωνική επικοινωνία συζητήθηκαν επίσης οι διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών της Τουρκίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και την εξασφάλιση της παράδοσης ανθρωπιστικής βοήθειας στην περιοχή.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, ο Πρόεδρος Ερντογάν ευχήθηκε επίσης χρόνια πολλά στον Ρώσο ομόλογό του.

{https://twitter.com/trpresidency/status/1975561772800110913}