Ένας 60χρονος ομογενής πυροβόλησε περίπου 50 φορές εναντίον πεζών, αυτοκινήτων και κτιρίων, ταμπουρωμένος στο διαμέρισμά του.

Ο 60χρονος Ελληνοαυστραλός Αρτέμιος (Άρτι) Μίντζας κατηγορείται για 25 αδικήματα, ανάμεσά τους και απόπειρα ανθρωποκτονίας, έπειτα από επίθεση με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Croydon Park, στα δυτικά προάστια του Σίδνεϊ.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο Μίντζας φέρεται να άνοιξε πυρ αδιακρίτως από το παράθυρο διαμερίσματος, ρίχνοντας έως και 50 σφαίρες. Τα πυρά χτύπησαν 13 οχήματα και μια στάση λεωφορείου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Στο σημείο παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες σε 16 άτομα, ενώ δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο· ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω τραυμάτων στον λαιμό και στο στήθος.

Το χαοτικό περιστατικό, που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, έληξε γύρω στις 9:30 μ.μ., όταν ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας εισέβαλαν στο διαμέρισμα. Ο Μίντζας συνελήφθη και κατασχέθηκαν ένα όπλο και σφαίρες. Κατά τη σύλληψη τραυματίστηκε στο μάτι από σπασμένα γυαλιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο υπό αστυνομική φρουρά, πριν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα του Burwood.

Καμία ένδειξη για σχέσεις με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατία

Το βράδυ της Δευτέρας του απαγγέλθηκαν επίσημα κατηγορίες για τα 25 αδικήματα, ανάμεσά τους απόπειρα ανθρωποκτονίας, παράνομη κατοχή όπλου, πυροβολισμοί σε δημόσιο χώρο και αντίσταση κατά της αρχής.

Την Τρίτη 7 Οκτωβρίου ο Μίντζας παρουσιάστηκε ενώπιον του τοπικού δικαστηρίου του Burwood, όπου απορρίφθηκε το αίτημά του για αποφυλάκιση με εγγύηση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να συνδέουν τον Ελληνοαυστραλό με οργανωμένο έγκλημα ή τρομοκρατικές οργανώσεις, ούτε ιστορικό ψυχικής ασθένειας. Ο αξιωματικός Στίβεν Πάρι σημείωσε ότι ο Μίντζας είναι «ένας 60χρονος άνδρας με δύο παιδιά, που είχε ελάχιστη επαφή με την αστυνομία τα τελευταία 20 χρόνια».

Σύμφωνα με το ABC News, εργάζεται στη Sydney Trains. Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, συνεχίζονται από την ειδική ομάδα Strike Force Cornwood.

Πηγή: Greek Reporter