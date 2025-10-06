Το ζώο εντοπίστηκε εξαντλημένο και ανίκανο να φτάσει στην ακτή μόνο του.

Ένα τζάγκουαρ κατάφερε να επιβιώσει ύστερα από οκτώ ώρες κολύμβησης κόντρα στο ρεύμα του ποταμού Ρίο Νέγκρο στη Νότια Κίνακινα, παρά τα σοβαρά τραύματα που έφερε από περισσότερα από 30 σφαιρίδια στο κρανίο, τον λαιμό και το στόμα.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε χάρη στη συνεργασία του SEPET, της Περιβαλλοντικής Αστυνομίας, του Instituto Laiff/UFAM και της ομάδας της βοηθού Joana Darc, η οποία έχει εκπαιδευτεί από τον οργανισμό GRAD.

Το τραυματισμένο τζάγκουαρ μεταφέρθηκε σε κτηνιατρική μονάδα για εξειδικευμένη φροντίδα. Οι αρμόδιοι τονίζουν ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία του συντονισμού και της εκπαίδευσης στις επιχειρήσεις διάσωσης άγριας ζωής, αλλά και την ανάγκη για αυστηρότερη προστασία των ζώων από τη βία και τη λαθροθηρία.

{https://www.instagram.com/reel/DPWhKF5jpVl/?utm_source=ig_web_copy_link}