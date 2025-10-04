Τι περιλαμβάνει το σχέδιο Τραμπ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης λέει ότι η πλειοψηφία του λαού του Ισραήλ και των πολιτικών υπευθύνων υποστηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Όπως αναφέρει το CNN, ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης, Γιαΐρ Λαπίντ, δήλωσε το Σάββατο ότι η «συντριπτική πλειοψηφία» του ισραηλινού λαού και των πολιτικών υπευθύνων υποστηρίζει την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

«Μια συντριπτική πλειοψηφία στην ισραηλινή Κνεσέτ και μια συντριπτική πλειοψηφία του ισραηλινού λαού υποστηρίζουν τη συμφωνία Τραμπ», δήλωσε ο Λαπίντ σε ανακοίνωσή του. «Αυτό θέλει η πλειοψηφία του λαού».

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης απέρριψε επίσης προληπτικά τις απόψεις του ισραηλινού υπουργού Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, και του υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, οι οποίοι έχουν απειλήσει να ρίξουν την ισραηλινή κυβέρνηση εάν τελειώσει ο πόλεμος.

«Σε λιγότερο από δύο ώρες από τώρα, όταν τελειώσει το Σάββατο και ακούσετε αμέτρητες απειλές από τον Σμότριτς και τον Μπεν Γκβιρ, θυμηθείτε - δεν έχουν τίποτα να απειλήσουν. Δεν θα τους αφήσουμε να εκτροχιάσουν τη συμφωνία», δήλωσε ο Λαπίντ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παλαιστινιακή ΜΚΟ ζητά βοήθεια για την ανέλκυση σορών από τα ερείπια

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια της Γάζας, σύμφωνα με μια παλαιστινιακή ΜΚΟ, η οποία απηύθυνε επείγουσα έκκληση στη διεθνή κοινότητα για βοήθεια στην ανέλκυση των σορών των νεκρών μετά από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Το Παλαιστινιακό Κέντρο για τους Αγνοούμενους και τους Βίαια Εξαφανισμένους δήλωσε σήμερα ότι χωρίς επείγουσα διεθνή βοήθεια, οι σοροί έως και 9.000 ανθρώπων ενδέχεται να μην ανακτηθούν ποτέ.

Ακόμα περισσότερες σοροί μπορεί να χρειαστούν ανέλκυση: Η Πολιτική Άμυνα της Γάζας δήλωσε στο CNN ότι περίπου 15.000 σοροί πιθανότατα ήταν θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια.

Από τον Οκτώβριο του 2023, ο βομβαρδισμός της Γάζας από το Ισραήλ έχει καταστρέψει τουλάχιστον το 92% των κατοικιών του θύλακα - ή περίπου 436.000 σπίτια, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΟΗΕ, που δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο.

Ο εγκλωβισμός κάτω από τα κατεστραμμένα κτίρια και ο θάνατος αποτελούν υψηλό κίνδυνο για τους Παλαιστίνιους, καθώς τα βαριά μηχανήματα για την ανάκτηση των θυμάτων είναι σπάνια στη Γάζα και οι ομάδες διάσωσης και ιατρικής βοήθειας είναι μόλις σε θέση να ανταποκριθούν στις ανάγκες των υπηρεσιών τους.

Η παλαιστινιακή ΜΚΟ ζήτησε την άμεση ανάπτυξη διεθνών εγκληματολογικών ομάδων, εκσκαφέων και κινητών εργαστηρίων DNA για να βοηθήσουν στον εντοπισμό, την ανάκτηση και την ταυτοποίηση των νεκρών. Χωρίς αυτή τη βοήθεια, ανέφερε, οι οικογένειες αντιμετωπίζουν την προοπτική να μην κάνουν ποτέ στους αγαπημένους τους μια σωστή ταφή.

Ο Τραμπ εστιάζει σε αυτά που συμφώνησε η Χαμάς

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την προσωρινή διακοπή των βομβαρδισμών από το Ισραήλ, εκτιμώντας ότι δίνει «μία ευκαιρία» για να ολοκληρωθεί η ανταλλαγή ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία.

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως η Χαμάς οφείλει να ενεργήσει άμεσα - «αλλιώς όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά» - και προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχτεί οποιαδήποτε καθυστέρηση ή αποτέλεσμα που θα θέσει ξανά τη Γάζα σε κίνδυνο.

Ας το κάνουμε αυτό, γρήγορα. Όλοι θα αντιμετωπιστούν δίκαια, κατέληξε στην ανάρτησή του ο Τραμπ.

{https://x.com/TrumpDailyPosts/status/1974500376155226471}

Στο Κάιρο συνεχίζονται οι συνομιλίες για τους ομήρους στη Γάζα

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, θα ταξιδέψουν στην Αίγυπτο, αυτό το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να ξεκινήσουν στο Κάιρο οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τις λεπτομέρειες της απελευθέρωσης των ομήρων που συμφωνήθηκε από τη Χαμάς και άλλες πτυχές του ειρηνευτικού σχεδίου, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ενώ η Χαμάς δήλωσε ότι ήταν έτοιμη να απελευθερώσει τους υπόλοιπους ομήρους, δεν ενέκρινε άλλα στοιχεία του σχεδίου των 20 σημείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd9nei9lhcjd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τι περιλαμβάνει η πρόταση Τραμπ

Ο πρόεδρος έθεσε προθεσμία την Κυριακή για τον οδικό χάρτη του για την ειρήνη στη Γάζα, καθώς πιέζει για τον τερματισμό του σκληρού πολέμου που πυροδότησε η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ πριν από σχεδόν δύο χρόνια.

Ακολουθούν τα κύρια σημεία:

Το σχέδιο προβλέπει τον «άμεσο τερματισμό» του πολέμου μόλις οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην πρόταση.

Οι όμηροι θα απελευθερωθούν και «οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν στη συμφωνημένη γραμμή για να προετοιμαστούν για την απελευθέρωση ομήρων».

Το Ισραήλ θα «απελευθερώσει 250 ισόβιους κρατούμενους συν 1700 κατοίκους της Γάζας που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και των παιδιών που κρατούνται σε αυτό το πλαίσιο». Η πρόταση ανέφερε ότι «για κάθε Ισραηλινό όμηρο του οποίου τα λείψανα απελευθερώνονται, το Ισραήλ θα απελευθερώσει τα λείψανα 15 νεκρών κατοίκων της Γάζας».

Το σχέδιο περιγράφει επίσης μια ενδεχόμενη ισραηλινή αποχώρηση σε περίπτωση που η Χαμάς αρνηθεί να το αποδεχτεί, με το Ισραήλ να συνεχίζει τη στρατιωτική του επίθεση στη Γάζα και να παραδίδει σταδιακά εδάφη σε μια προσωρινή δύναμη ασφαλείας.

Και στις δύο περιπτώσεις, είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ έχει συμφωνήσει δημόσια να αποσυρθεί τελικά από τμήματα της Γάζας και να παραδώσει εδάφη σε μια διεθνή δύναμη ασφαλείας. Η πρόταση αναφέρει ότι «το Ισραήλ δεν θα καταλάβει ούτε θα προσαρτήσει τη Γάζα».

Το σχέδιο υποδεικνύει επίσης ότι το Ισραήλ πρέπει να αυξήσει σημαντικά την βοήθεια προς τη Γάζα, ακόμη και αν η Χαμάς απορρίψει την πρόταση, με τα Ηνωμένα Έθνη και την Ερυθρά Ημισέληνο να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Δεν αναφέρει το Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα.

Η πρόταση αναφέρει ότι «κανείς δεν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα είναι ελεύθεροι να το κάνουν και ελεύθεροι να επιστρέψουν» - παρά τις προηγούμενες δηλώσεις περί αναγκαστικού εκτοπισμού από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τις προτάσεις περί «ιδιοκτησίας» του θύλακα από τις ΗΠΑ για να τον μετατρέψουν σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Το σχέδιο αναφέρεται σε ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης του Τραμπ για την ανοικοδόμηση και την ενεργοποίηση της Γάζας», το οποίο «θα δημιουργηθεί με τη σύγκληση μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που έχουν βοηθήσει στη γέννηση ορισμένων από τις ακμάζουσες σύγχρονες πόλεις-θαύματα στη Μέση Ανατολή».

Το σχέδιο περιγράφει δύο επίπεδα προσωρινής διακυβέρνησης - ένα γενικό διεθνές όργανο και «μια τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή».

Το διεθνές όργανο θα ονομάζεται «Συμβούλιο Ειρήνης», υπό την προεδρία του Τραμπ, με άλλα μέλη και αρχηγούς κρατών να ανακοινώνονται, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού Τόνι Μπλερ.

Οι ΗΠΑ «θα συνεργαστούν με Άραβες και διεθνείς εταίρους για την ανάπτυξη μιας προσωρινής Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) που θα αναπτυχθεί αμέσως στη Γάζα».

Αυτή η δύναμη «θα εκπαιδεύσει και θα παρέχει υποστήριξη σε ελεγμένες παλαιστινιακές αστυνομικές δυνάμεις στη Γάζα και θα διαβουλευτεί με την Ιορδανία και την Αίγυπτο». Το σχέδιο αναφέρει ότι «Αυτή η δύναμη θα αποτελέσει τη μακροπρόθεσμη λύση εσωτερικής ασφάλειας».

Το σχέδιο προβλέπει ότι η μεταβατική κυβέρνηση θα κυβερνήσει τη Γάζα μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει το «πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων» της και να ανακτήσει τον έλεγχο. Αναφέρει ότι η Χαμάς δεν θα έχει καμία κυριαρχία στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Το σχέδιο αναγνωρίζει την πιθανότητα ενός παλαιστινιακού κράτους, αποκαλώντας το «το οποίο αναγνωρίζουμε ως την επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού». Δεν αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα αναγνωρίσουν ένα τέτοιο κράτος.

Αναφέρει ότι τα μέλη της Χαμάς που θα δεσμευτούν για ειρήνη και «θα παροπλίσουν τα όπλα τους θα λάβουν αμνηστία» και ότι τα μέλη που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα «θα έχουν ασφαλή διέλευση».