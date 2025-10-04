Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί παρά την έκκληση Τραμπ.

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας της Γάζας αναφέρει ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται παρά την έκκληση του Τραμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον Guardian, το Ισραήλ πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας.

«Ήταν μια πολύ βίαιη νύχτα, κατά την οποία ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δεκάδες αεροπορικές επιδρομές και βομβαρδισμούς στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές της Λωρίδας, παρά την έκκληση του Προέδρου Τραμπ για διακοπή των βομβαρδισμών», δήλωσε ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Mahmud Bassal στο AFP, επισημαίνοντας ότι 20 σπίτια καταστράφηκαν στις επιθέσεις.

Το νοσοκομείο της πόλης της Γάζας δήλωσε ότι δέχτηκε θύματα από αεροπορική επιδρομή σε ένα σπίτι στη γειτονιά Tuffah της πόλης, συμπεριλαμβανομένων έξι νεκρών και αρκετών τραυματιών, ενώ το νοσοκομείο Nasser στο Khan Younis ανέφερε ότι δύο παιδιά σκοτώθηκαν και οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με drone σε μια σκηνή σε έναν καταυλισμό για εκτοπισμένους Γαζάνους.

Οι εντολές ήρθαν καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαίτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τους βομβαρδισμούς της Γάζας αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφού χαιρέτισε τη μερική αποδοχή από τη Χαμάς της πρότασής του για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου στη Γάζα.

Επιμένει ο Νετανιάχου

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, Avichay Adraee, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα ή στην πόλη της Γάζας, όπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινά στρατεύματα, σε μια ανάρτηση στο X το Σάββατο το πρωί.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει και τους 48 εναπομείναντες ομήρους και να παραδώσει την κυβερνητική εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ζήτησε διαπραγματεύσεις για άλλα μέρη της πρότασης. Ο Τραμπ δήλωσε ότι με βάση την απάντηση της Χαμάς, ήταν έτοιμη για ειρήνη.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Παρασκευή ότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς ο ισραηλινός στρατός συνέχιζε την καταιγιστική επίθεση στο κατεστραμμένο έδαφος.

Μετά την έγκριση του Τραμπ για την αποδοχή της Χαμάς, ο πρωθυπουργός θα αντιμετωπίσει πιέσεις για να εφαρμόσει το σχέδιο, το οποίο έτυχε ευρείας αποδοχής διεθνώς και στο Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός πολιτικός της αντιπολίτευσης, Yair Lapid, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι το σχέδιο Τραμπ ήταν μια «γνήσια ευκαιρία για την απελευθέρωση των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου» και ότι θα υποστηρίξει πολιτικά τον Νετανιάχου για να συμμετάσχει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις για την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι ισραηλινές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν λάβει οδηγίες να προετοιμαστούν για την επανέναρξη των συνομιλιών σήμερα για την εφαρμογή του πρώτου μέρους του σχεδίου Τραμπ.

Ενώ πολλές λεπτομέρειες του σχεδίου και η τελική του εφαρμογή παρέμειναν ασαφείς, η δυναμική φαίνεται να αναπτύσσεται προς την επίτευξη συμφωνίας. Οι θετικές δηλώσεις τόσο της Χαμάς όσο και του Τραμπ έδειξαν ότι η πιθανότητα τερματισμού του πολέμου στη Γάζα ήταν πιο κοντά από ό,τι τους τελευταίους μήνες, αν και οι προηγούμενες προσπάθειες κατάπαυσης του πυρός έχουν καταρρεύσει στη φάση των διαπραγματεύσεων, ακόμη και με σημαντική δυναμική πίσω τους.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Agence France-Presse το Σάββατο ότι η Αίγυπτος διοργανώνει μια διάσκεψη για παλαιστινιακές παρατάξεις για να αποφασίσουν για το μεταπολεμικό μέλλον της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο η Χαμάς είχε χαράξει ως τον δρόμο προς τα εμπρός για το σχέδιο Τραμπ.

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ), μια σκληροπυρηνική μαχητική ομάδα που είναι σύμφωνη με τη Χαμάς, δήλωσε ότι συμφωνεί με την απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ. Σε ανακοίνωσή της, η PIJ ανέφερε ότι η απάντηση της Χαμάς «αντιπροσωπεύει τη θέση των παλαιστινιακών παρατάξεων αντίστασης».