Ο ισραηλινός στρατός ανέκοψε την πορεία της ανθρωπιστικής νηοπομπής που επιχειρούσε να σπάσει την πολιορκία της Γάζας, απαγάγοντας εκατοντάδες ακτιβιστές από δεκάδες σκάφη, αλλά ένα συνεχίζει να κατευθύνεται προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, το πολωνικής σημαίας Marinette, με πλήρωμα έξι ατόμων, είναι το τελευταίο επιχειρησιακό σκάφος της Global Sumud Flotilla που συνεχίζει να πλέει προς τη Γάζα.

Μιλώντας μέσω βιντεοκλήσης με τους διοργανωτές της νηοπομπής αργά το βράδυ της Πέμπτης, ο Αυστραλός καπετάνιος, που αυτοπροσδιορίστηκε ως Κάμερον, εξήγησε ότι το σκάφος αρχικά είχε προβλήματα με τη μηχανή και επομένως έμεινε πίσω από την κύρια ομάδα. Το σκάφος τώρα «πλέει» προς τη Γάζα, πρόσθεσε ο Κάμερον.

«Έχουμε μια ομάδα από πολύ σκληροτράχηλους Τούρκους στο πλοίο … έχουμε μια κυρία από το Ομάν κι εμένα, και απλώς θα συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση», είπε.

Μια ζωντανή μετάδοση βίντεο από το γιοτ, ενεργή από τις 04:00 GMT, δείχνει το πλήρωμα να κατευθύνει το πλοίο καθώς ο ήλιος ανατέλλει πίσω τους, σε διεθνή ύδατα στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Το live tracker δείχνει το πλοίο να βρίσκεται περίπου 43 ναυτικά μίλια (περίπου 80 χλμ.) από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ έχει προηγουμένως προειδοποιήσει το Marinette ότι «η απόπειρά του να εισέλθει σε ενεργή ζώνη μάχης και να παραβιάσει τον αποκλεισμό θα αποτραπεί».

Από την Τετάρτη, οι ναυτικές δυνάμεις του Ισραήλ έχουν σταματήσει δεκάδες πλοία που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και έχουν απαγάγει περίπου 500 ακτιβιστές από περισσότερες από 40 χώρες.

Το Ισραήλ προηγουμένως κατηγόρησε τους εθελοντές ότι προσπαθούσαν να «παραβιάσουν έναν νόμιμο ναυτικό αποκλεισμό» - ισχυρισμός που αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο - και δήλωσε ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να τους σταματήσει.

Το ναυτικό του Ισραήλ έχει αναχαιτίσει 43 σκάφη και πλέον κρατεί παρανόμως το πλήρωμά τους. Αρκετές αναγνωρίσιμες προσωπικότητες - συμπεριλαμβανομένης της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, της πρώην δημάρχου της Βαρκελώνης Άντα Κολάου και της ευρωβουλευτή Ρίμα Χασάν - βρίσκονται μεταξύ των κρατουμένων που αναμένεται να απελαθούν.

Καθώς πρόκειται για τη μεγαλύτερη ναυτική αποστολή βοήθειας που έχει επιχειρήσει μέχρι τώρα να παραδώσει εφόδια στον παλαιστινιακό θύλακα, η νηοπομπή έχει προσελκύσει την παγκόσμια προσοχή, και η κατάσχεση των πλοίων έχει συναντήσει παγκόσμια καταδίκη και έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο.

Ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), που εκπροσωπεί περισσότερους από 16,5 εκατομμύρια εργαζομένους στις μεταφορές παγκοσμίως, δήλωσε στο Al Jazeera ότι «η επίθεση ή κατάσχεση μη βίαιων, ανθρωπιστικών πλοίων σε διεθνή ύδατα» είναι παράνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Τα κράτη δεν μπορούν να διαλέγουν πότε θα σέβονται το διεθνές δίκαιο. Οι θάλασσες δεν πρέπει να μετατραπούν σε θέατρο πολέμου», είπε.

Παγκόσμιοι ηγέτες έχουν επίσης καταδικάσει τις παράνομες κατασχέσεις, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Κολομβίας, Γκουστάβο Πέτρο, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του απέλασε Ισραηλινούς διπλωμάτες και ακύρωσε τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου της χώρας τους με το Ισραήλ.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών δεν έχει ακόμη σχολιάσει τις ενέργειες του Ισραήλ, αλλά η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για την Παλαιστίνη, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, έχει χαρακτηρίσει τις αναχαιτίσεις ως «παράνομη απαγωγή». «Οι σκέψεις μου είναι με τον λαό της Γάζας, παγιδευμένο στα πεδία θανάτου του Ισραήλ», έγραψε η Αλμπανέζε στο X.