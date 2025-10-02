Ο Πούτιν διευκρίνισε πάντως ότι «η Ρωσία θα δώσει 'πειστική απάντηση' στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Για την παγκόσμια τάξη, σε συνέδριο στο Σότσι, μίλησε ο Πούτιν, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα τόσο στην Ευρώπη, όσο και στον Τραμπ για τις πρωτοβουλίες του στη Γάζα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανέφερε ότι οι διεθνείς κυρώσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν έχουν καταφέρει να υποτάξουν τη Ρωσία, η οποία «επέδειξε την υψηλότερη ανθεκτικότητα».

«Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, είμαστε περήφανοι για τη Ρωσία, τον λαό μας και τις ένοπλες δυνάμεις μας», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι μια «παγκόσμια ισορροπία» δεν μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς την έγκριση της Ρωσίας σε έναν πολυπολικό κόσμο. Ωστόσο, κάποιοι «εξακολουθούν να επιμένουν στην επιθυμία τους να προκαλέσουν μια στρατηγική ήττα» στη Μόσχα, είπε με νόημα.

Δεν παρέλειψε πάντως να επιτεθεί στους Ευρωπαίους ηγέτες που «υποκινούν υστερία», προσπαθώντας να «δημιουργήσουν ξανά τον γνωστό εχθρό που εφηύραν πριν από εκατοντάδες χρόνια: τη Ρωσία».

Ο Πούτιν ανέφερε ότι οι «άρχουσες ελίτ» της Ευρώπης ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι κοντά» κάτι που αποκάλεσε «ανοησίες. Είναι αδύνατο να το πιστέψει κανείς. Άλλωστε αυτό θα ήταν αντίθετο με τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας».

Πάντως δεν παρέλειψε να πει ότι η Ρωσία θα αντιδράσει στην «επικίνδυνη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης».

Μάλιστα έφερε ως παράδειγμα την Γερμανία «που λέει ότι θα κατασκευάσει τον ισχυρότερο στρατό της Ευρώπης. Η Ρωσία θα παρακολουθεί στενά αυτές τις εξελίξεις και η απάντηση της Ρωσίας θα ήταν, για να το θέσω ήπια, αρκετά πειστική», πρόσθεσε.

Μην μας προκαλείτε

«Ποτέ μην προκαλείτε την Ρωσία, πάντα τελειώνει άσχημα για τους προβοκάτορες» είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Για τις πρωτοβουλίες Τραμπ στη Γάζα επεσήμανε ότι «εξετάζουμε πιο προσεκτικά τις πρωτοβουλίες του Προέδρου Τραμπ. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει φως στο τούνελ».

Αποκατάσταση σχέσεων με ΗΠΑ

Ο Πούτιν συνέχισε λέγοντας ότι η Ρωσία είναι παράγοντας ειρήνης. «Υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, κάτι που είναι φυσιολογικό για τις μεγάλες χώρες».

Και συνέχισε: «Ο πρόεδρος Τραμπ και η ομάδα του ήταν ανοιχτοί στο να λειτουργήσουν ως ορθολογικοί παράγοντες που ενεργούν προς το συμφέρον της χώρας τους - ακριβώς όπως η Ρωσία και το ρωσικό συμφέρον ήταν η πλήρης αποκατάσταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ». Και κατέληξε λέγοντας: «Στον σημερινό πολυπολικό κόσμο, αυτή η αρμονία και η ισορροπία για την οποία μίλησα μπορούν να αποκατασταθούν μόνο μέσω κοινών πρωτοβουλιών».