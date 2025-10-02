«Όποια προσπάθεια αναχαίτισης, καθυστέρησης ή επίθεσης από το γενοκτονικό κράτος του Ισραήλ αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής ατιμωρησίας και στρατιωτικής κλιμάκωσης που στοχοποιεί πολίτες, αλληλέγγυους και κάθε προσπάθεια αντίστασης στην πολιορκία της Γάζας», τονίζει το March to Gaza.

Ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε τέσσερα ελληνικά σκάφη που συμμετέχουν στη διεθνή νηοπομπή Global Sumud Flotilla που επιχειρεί μέχρι αυτή την ώρα να σπάσει τον αποκλεισμό και να προσεγγίσει την πολιορκημένη Γάζα.

Το March to Gaza Greece επιβεβαίωσε πως πλέον έχουν αναχαιτιστεί τα ελληνικα πλοία «Οξυγόνο», «Βαγγέλης Πισσίας», «Αχέντ Ταμίμι» και «Παύλος Φύσσας», ενώ έχουν απαχθεί και τα 34 μέλη του πληρώματός τους.

Με ανακοίνωσή της, η πρωτοβουλία καλεί την ελληνική κυβέρνηση «να εγγυηθεί την ασφάλεια των πληρωμάτων και να λάβει κάθε αναγκαία ενέργεια για την προστασία των Ελλήνων και Ελληνίδων που επιβαίνουν σε αυτά. Το Ισραήλ, μετά από μία ακόμα πράξη πειρατείας και κυρίαρχα μετά τη συνεχιζόμενη γενοκτονία, την τρίτη μέσα στο 2025, δεν μπορεί άλλο να αποτελεί στρατηγικό εταίρο της χώρας μας».

{https://www.instagram.com/p/DPS3ABXgv6f/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/p/DPS5mGZgpmS/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/p/DPS9DQQgn7_/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

{https://www.instagram.com/p/DPTBvZuguud/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Σημειώνεται πως το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, με ανάρτηση του στο X, ενημερώνει πως μέλη των πληρωμάτων του Global Sumud Flotilla που απήχθησαν, κατευθύνονται με ασφάλεια προς το Ισραήλ, όπου θα αρχίσουν οι διαδικασίες απέλασης τους προς την Ευρώπη.

{https://x.com/IsraelMFA/status/1973627808459981030}

Αναφορές για πλοιάριο που εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Γάζας

Παρά τις επιδρομές του ισραηλινού στρατού, αρκετά πλοιάρια του στολίσκου συνεχίζουν την πορεία τους και βρίσκονται πλέον μια ανάσα από τα χωρικά ύδατα της Γάζας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα παρακολούθησης των σκαφών, το Mikeno έχει μάλιστα εισέλθει στα ύδατα της Γάζας.

{https://x.com/GSMFlotilla/status/1973643194782064702}

Σημειώνεται πως αυτή την ώρα δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τα σκάφη, διότι όσο πιο κοντά βρίσκονται σε οποιοδήποτε ισραηλινό ναυτικό σκάφος, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα οι επικοινωνίες τους να παρεμποδιστούν ή οι ακτιβιστές να πετάξουν τα κινητά τους - σύμφωνα με το πρωτόκολλο που έχουν υιοθετήσει για να αποφύγουν την παρενόχληση.

Στο Διεθνές Δικαστήριο οι παραβιάσεις του Ισραήλ

Οι δικηγόροι που βρίσκονται στα σκάφη του στόλου καταγράφουν τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού και ναυτικού δικαίου που διαπράττει από το βράδυ της Τετάρτης το Ισραήλ.

Οι παράνομες ενέργειες του ισραηλινού ναυτικού θα αποσταλούν στη συνέχεια στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ, μετέδωσε νωρίτερα ο Χασάν Μασούντ του Al Jazeera, που βρισκόταν σε ένα από τα πλοία της νηοπομπής.

«Παρακολουθούμε όλες τις κάμερες και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι αρκετά σκάφη προσπαθούν ακόμη να φτάσουν στη Γάζα. Ακόμη κι αν φτάσει ένα μόνο από το σκάφη, ο αποκλεισμός θα έχει σπάσει», είπε.

Πρόσθεσε ότι ένας ακόμη στόλος που αναχώρησε από τη Σικελία πλέει τώρα προς τη Γάζα - πράξη που υποδηλώνει πως οι ακτιβιστές συνεχίζουν τις προσπάθειες να φτάσουν στον πεινασμένο παλαιστινιακό πληθυσμό.