Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν σκάφη από τον στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla λίγα μίλια μακριά από τη Γάζα και έθεσαν υπό κράτηση μεταξύ άλλων και μέλη του πληρώματος του ελληνικού πλοίου «Οξυγόνο», προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις.

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητά η ελληνική κυβέρνηση «Να προστατέψει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες πολίτες -ανάμεσά τους και την βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς Πέτη Πέρκα- που έχουν συλληφθεί παράνομα από τις ισραηλινές δυνάμεις».

«Ντροπή η σιωπή της κυβέρνησης», τονίζει από την πλευρά του ο Νάσος Ηλιόπουλος. {https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1349570319859754&id=100044203955367&rdid=OeMxyDEbLvmFV7wM#} «Μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου μαζί με άλλους 27 Έλληνες πολίτες αγνοούνται. Μέλος της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας αγνοείται μετά από πράξη διεθνούς πειρατείας του εγκληματικού κράτους του Ισραήλ. Είναι αδιανόητο και ντροπιαστικό να σιωπά και να δειλιάζει η Ελληνική Κυβέρνηση», τονίζει από την πλευρά της η Έφη Αχτσιόγλου.

Για «Καταπάτηση κάθε έννοιας του δικαίου της θάλασσας» κάνει λόγο ο επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας πως «Το κράτος του Νετανιάχου διαπράττει γενοκτονία και τώρα πειρατεί».

«Δεν γίνεται η Ελλάδα του Μητσοτάκη να έχει επιλέξει να σωπάσει, μπροστά στην τρομοκρατία του ακροδεξιού Νετανιάχου», πρόσθέτει.

Παρέμβαση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή

Παρέμβαση στη Βουλή έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.

Ανέφερε ότι «με την υπόμνηση ότι στον στολίσκο συμμετέχει και μέλος του ελληνικού κοινοβουλίου (Πέττυ Πέρκα) θέλουμε να συμβάλλουμε και να ενώσουμε την φωνή μας σε αυτό που γίνεται και ξεπερνά την πολιτική και την διπλωματία, είναι μια ανθρωπιστική καταστροφή στα όρια της γενοκτονίας και θα έπρεπε και λόγω της αποστολής των σκαφών να αφήσουμε λίγο την πολιτική πρακτική των "ίσων αποστάσεων" και να ενσωματωθούμε στις αξίες και τις ιδέες της ΕΕ αλλά και του ανθρωπισμού για αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή και ειδικά μετά την κυνική αμιγώς στρατιωτικού τύπου αναχαίτιση πολιτών που πάνε να προσφέρουν βοήθεια σε παιδιά».

Νέα Αριστερά: Απαιτούμε την ασφαλή επιστροφή της Πέτης Πέρκα και όλου του πληρώματος

Για «ισραηλινή πειρατεία σε διεθνή ύδατα» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, ζητώντας την ασφαλή επιστροφή της βουλευτού κόμματος, Πέτης Πέρκα που συμμετέχει στη διεθνή ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα.

«Είναι αδιανόητο: Έλληνες πολίτες, μέλη της διεθνούς ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla, αγνοούνται μετά την αναχαίτιση και κατάληψη του πλοίου "Οξυγόνο" από τις ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, που ανάμεσά τους βρίσκεται και η βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, ενώ δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για την κατάστασή τους», σημειώνει η ανακοίνωση.

«Πρόκειται για γεγονός πρωτοφανούς σοβαρότητας, που συνιστά κρατική απαγωγή και πράξη πειρατείας, κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και μεθοδευμένη απόπειρα φίμωσης της διεθνούς αλληλεγγύης και της ανθρωπιστικής δράσης», τονίζει η Νέα Αριστερά και απαιτεί «την άμεση κινητοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης, με σαφή και επίσημη παρέμβαση προς το Ισραήλ, ώστε να διασφαλιστεί η άμεση απελευθέρωση και ασφαλής επιστροφή όλων των επιβατών, καθώς και λεπτομερής πληροφόρηση για την κατάσταση της βουλεύτριας».

«Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουν μαζικά στις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Στόλου σήμερα Πέμπτη 2 Οκτωβρίου στις 18:30:

* Στην Πλατεία Ελευθερίας (Μέγαρο Μουσικής) στην Αθήνα

* Και σε όλες τις συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την Ελλάδα», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΚΕ: Η πειρατική επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον "πειρατικό" χαρακτήρα του Ισραήλ

Το ΚΚΕ καταδικάζει «την επίθεση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, μεταξύ των οποίων και στο πλοίο "Οξυγόνο" της ελληνικής αποστολής, που στόχο έχουν τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην αποκλεισμένη Γάζα».

«Η πειρατική αυτή επίθεση αντικατοπτρίζει πλήρως και τον "πειρατικό" χαρακτήρα του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ, που ενεργεί κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό και στο κίνημα αλληλεγγύης προς αυτόν», επισημαίνει ανακοίνωση του κόμματος και καταλήγει:

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται η υποκρισία της ΕΕ και η στήριξή της στην πολιτική του Ισραήλ, αφήνοντας το πλήρωμα εκτεθειμένο στο ισραηλινό "ρεσάλτο". Η δε ελληνική κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί παρά τις εκκλήσεις δεν έκανε απολύτως τίποτα για την προστασία των μελών του πληρώματος, προσηλωμένη στη στρατηγική συμμαχία της με το κράτος δολοφόνο. Έστω και τώρα χρειάζεται να εξασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση των πλοίων στη Γάζα για την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και να απελευθερωθούν τα μέλη του πληρώματος που κρατούνται από το Ισραήλ».

Σε παρέμβασή του στη Βουλή, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, αρχικά κατήγγειλε το Ισραήλ για την επίθεση στον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα, που μεταξύ των πλοιαρίων ήταν και το ελληνικό. Ο κ. Καραθανασόπουλος είπε πως «πρόκειται για μια πειρατική επίθεση από το Κράτος δολοφόνο (εν. το Ισραήλ) τη στιγμή που κλιμακώνει την χερσαία επίθεσή στην Γάζα οδηγώντας σε γενοκτονία τον Παλαιστινιακό λαό».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ σημείωσε ότι «πολύ γρήγορα αντιπροσωπείες από τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους έκαναν χθες βράδυ εκδήλωση - διαδήλωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλοντας τις συγκριμένες ενέργειες του Κράτους κατακτητή, την υποκρισία της ΕΕ που δεν έκανε καμία προσπάθεια για να προστατέψει τον στόλο αλλά και ταυτόχρονα τις τεράστιες ευθύνες της ελληνικής Κυβέρνησης, που στο όνομα της στρατηγικής συμμαχίας με το Κράτος του Ισραήλ δεν προστάτευσε τον στολίσκο και τα μέλη του πληρώματος».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ ζήτησε από την κυβέρνηση «άμεσα να πάρει θέση για τα συγκεριμένα περιστατικά και να απαιτήσει την απελευθέρωση των μελών του στολίσκου που κρατούνται από τους Ισραηλινούς. Να διασφαλιστεί η ασφαλής προσέγγιση του στολίσκου στη Γάζα και να παραδοθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια».