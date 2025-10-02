Στην κατάταξη του Forbes μετά τον Μασκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η περιουσία του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ξεπέρασε για λίγο το μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, ανέφερε χθες, Τετάρτη, το περιοδικό Forbes.

Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επικεφαλής της Tesla και της Space X έφτασan τα 500,1 δισεκατομμύρια δολάρια χθες προτού πέσει πάλι στα 499,1 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με την κατάταξη «Δισεκατομμυριούχοι σε Πραγματικό Χρόνο» (Real-Time Billionaires) του περιοδικού.

Στην κατάταξη του Forbes μετά τον Μασκ βρίσκεται ο Λάρι Έλισον, ο ιδρυτής της Oracle, με περιουσία 350,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τρίτος στη σειρά βρίσκεται ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο διευθυντής της Meta, με περιουσία 245,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αφού αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ο Μασκ απέκτησε τα πρώτα του εκατομμύρια όταν πούλησε μια εταιρεία λογισμικού ηλεκτρονικών εκδόσεων στον αμερικανικό κατασκευαστή υπολογιστών Compaq για περισσότερα από 300 εκατομμύρια δολάρια το 1999.

Η επόμενη εταιρεία του συγχωνεύτηκε τελικά με την PayPal και, αφού την άφησε, ο επιχειρηματίας νοτιοαφρικανικής καταγωγής ίδρυσε την SpaceX το 2002, στη συνέχεια έγινε πρόεδρος της Tesla το 2004.