Ο Μακρόν θυσιάζει το «cordon sanitaire» και τείνει χείρα φιλίας στην ακροδεξιά.

Ο ακροδεξιός Εθνικός Συναγερμός της Μαρίν Λεπέν κέρδισε δύο κρίσιμες θέσεις στο γαλλικό κοινοβούλιο την Τετάρτη, με τη βοήθεια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως διαβάζουμε στο Politico, οι βουλευτές του Εθνικού Συναγερμού, Σεμπαστιάν Σενί και Ελέν Λαπόρτ, θα υπηρετήσουν ως αντιπρόεδροι της Εθνοσυνέλευσης, της ισχυρότερης κάτω βουλής.

Το δίδυμο είχε προηγουμένως καταλάβει αυτές τις ηγετικές θέσεις - που περιλαμβάνουν τον καθορισμό της ημερήσιας διάταξης της Εθνοσυνέλευσης, την ενημέρωση του εσωτερικού κανονισμού και την επιβολή κυρώσεων στα μέλη - από το 2022 έως το 2024.

Η υποψηφιότητά τους πριν από τρία χρόνια σηματοδότησε το τέλος του «cordon sanitaire», μιας πολιτικής κατά την οποία τα διάφορα πολιτικά κόμματα της Γαλλίας συνεργάζονταν για να κρατήσουν την ακροδεξιά εκτός εξουσίας ή αρνούνταν να ψηφίσουν μαζί με τους βουλευτές της.

Παραδοσιακά, οι ηγετικές θέσεις στην Εθνοσυνέλευση προορίζονται να αντικατοπτρίζουν την πολιτική σύνθεση του σώματος.

Ωστόσο, αφού τα κεντρώα και αριστερά κόμματα συνεργάστηκαν στις έκτακτες βουλευτικές εκλογές του περασμένου έτους για να αποτρέψουν την ακροδεξιά από τη νίκη, οι δύο πλευρές συνεργάστηκαν ξανά για να στερήσουν από τον Εθνικό Συναγερμό κορυφαίες θέσεις στην Εθνοσυνέλευση.

Το καλοκαίρι, το «Μαζί», η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα που υποστηρίζει τον Μακρόν, αναθεώρησε τη προηγούμενη στάση της απέναντι στην ακροδεξιά, υποστηρίζοντας ότι το «cordon sanitaire» είχε οδηγήσει σε δυσανάλογη εκπροσώπηση των αριστερών ομάδων.

Η Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης και σύμμαχος του Μακρόν, ενέκρινε την επιστροφή της ακροδεξιάς σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Στον ναό της δημοκρατίας, κάθε φωνή που εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι επίσης στα διοικητικά του όργανα», δήλωσε.