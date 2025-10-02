Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε χθες Τετάρτη τη Ρωσία ότι αυξάνει τον κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος, καταγγέλλοντας επίθεση που προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδότησης στον παροπλισμένο πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, ο Ζελένσκι αναφέρει πως περισσότερα από 20 drones συμμετείχαν σε επιδρομή εναντίον της πόλης Σλαβούτιτς, εξαιτίας της οποίας διεκόπη για τρεις ώρες η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον σταθμό του Τσερνόμπιλ, όπου το 1986 συνέβη η χειρότερη πυρηνική καταστροφή παγκοσμίως.

«Οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να αγνοούν ότι μια επίθεση στις εγκαταστάσεις του Σλαβούτιτς θα είχαν τέτοιες επιπτώσεις στο Τσερνόμπιλ», δήλωσε ο Ζελένσκι. «Και αυτή ήταν μια σκόπιμη επίθεση, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 20 drones, σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, ρωσο-ιρανικά Shahed», συμπλήρωσε.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε επίσης πως η Ρωσία δεν έκανε τίποτα για να αποκαταστήσει την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια – ο οποίος βρίσκεται υπό τον έλεγχο ρωσικών δυνάμεων –, υποστηρίζοντας πως η Μόσχα εκμεταλλεύεται την «αδύναμη» στάση που υιοθετεί ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και ο επικεφαλής της, Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο πυρηνικός σταθμός στη Ζαπορίζια είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Η απώλεια της κύριας πηγής τροφοδοσίας του με ηλεκτρική ενέργεια έχει προκαλέσει ανησυχία, καθώς η ηλεκτροδότηση είναι απαραίτητη για την ψύξη των αντιδραστήρων του πυρηνικού σταθμού, έστω κι αν είναι κλειστοί.

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει απευθύνει κατ’ επανάληψη έκκληση στις αντιμαχόμενες πλευρές για μέγιστη αυτοσυγκράτηση των ενόπλων δυνάμεων στην περιοχή, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος.

