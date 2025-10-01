Η αποστολή είναι η τελευταία προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ και να παραδοθούν στους Παλαιστίνιους τρόφιμα και φάρμακα.

Πολεμικά πλοία του Ισραήλ προχώρησαν σε «επικίνδυνους και εκφοβιστικούς ελιγμούς» δίπλα σε σκάφη της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flotilla που βρίσκονται μια ανάσα από τον παλαιστινιακό θύλακα, με στόχο να παραδώσουν βοήθεια, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Ο Sumud ανέφερε ότι δύο ισραηλινά «πολεμικά πλοία» πλησίασαν γρήγορα και περικύκλωσαν δύο από τα σκάφη του στολίσκου, το Alma και το Sirius. Όλες οι συσκευές πλοήγησης και επικοινωνίας βγήκαν εκτός λειτουργίας, κάτι που ο ακτιβιστής Thiago Ávila χαρακτήρισε «κυβερνοεπίθεση».

Ο στολίσκος φαίνεται να έχει ανακτήσει ορισμένες επικοινωνίες, σύμφωνα με το France24.

Ο Sumud αποτελείται από περίπου 50 σκάφη που μεταφέρουν 500 άτομα, μεταξύ των οποίων βουλευτές, δικηγόροι και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Εχθρικές ενέργειες» καταγγέλλουν οι ακτιβιστές

Η αποστολή είναι η τελευταία προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός του παλαιστινιακού θύλακα από το Ισραήλ και να παραδοθούν στους Παλαιστίνιους τρόφιμα και φάρμακα. Αυτήν τη στιγμή ο στόλος βρίσκεται σε απόσταση 120 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας, εντός της «επικίνδυνης ζώνης» και εάν δεν αναχαιτιστεί αναμένεται να φθάσει στον τελικό προορισμό του το πρωί της Πέμπτης.

«Αυτές οι εχθρικές ενέργειες έθεσαν σε σοβαρό κίνδυνο άοπλους πολίτες από περισσότερες από 40 χώρες», ανέφερε ο στολίσκος σε ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει την πορεία του προς τη Γάζα.

Δεν είναι σαφές ποιος χειριζόταν τα σκάφη που πλησίασαν τον στολίσκο.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο για να εμποδίσει τα σκάφη να φτάσουν στη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι ο ναυτικός αποκλεισμός είναι νόμιμος καθώς μάχεται εναντίον μαχητών της Χαμάς στον παράκτιο θύλακα.

Η Ιταλία και η Ισπανία ανέπτυξαν πολεμικά πλοία κοντά στον στολίσκο, αλλά έχουν δηλώσει ότι δεν θα εμπλακούν στρατιωτικά. Τουρκικά drones επίσης ακολουθούν τα σκάφη.

Στη συνέντευξη Τύπου που έδωσαν οι διοργανωτές την Τετάρτη, η Francesca Albanese, κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, δήλωσε ότι οποιαδήποτε αναχαίτιση του στολίσκου «θα αποτελούσε άλλη μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας», καθώς το Ισραήλ δεν έχει νομική δικαιοδοσία στα ύδατα ανοιχτά της Γάζας.

Διεθνής Αμνηστία: Ζητά την προστασία του στόλου

Η Διεθνής Αμνηστία, μία από τις μεγαλύτερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο, ζήτησε την προστασία του Παγκόσμιου Στόλου Sumud.

Σε ανάρτηση της στο X, ανέφερε ότι η «επίμονη αδράνεια των κρατών απέναντι στη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας έχει αναγκάσει ακτιβιστές από όλο τον κόσμο να λάβουν ειρηνικά μέτρα για να σπάσουν την πολιορκία».

«Τα κράτη έχουν την ευθύνη να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση του στολίσκου. Πρέπει να εντείνουν την πίεση για να προστατεύσουν τον στολίσκο και να απαιτήσουν τον τερματισμό της γενοκτονίας του Ισραήλ και του παράνομου αποκλεισμού του μια για πάντα».