Στους 91 είναι οι αγνοούμενοι - κυρίως μαθητές - που έχουν παγιδευτεί κάτω από ερείπια, μετά την κατάρρευση σχολείου στην Ινδονησία, με 3 νεκρούς - εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός τραγικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος. Γονείς και διασώστες αναζητούν απεγνωσμένα σημάδια ζωής.

Η κατάρρευση συνέβη κατά τη διάρκεια απογευματινής προσευχής των μαθητών, σε κτίριο στην Ανατολική Ιάβα στο οποίο γίνονταν επισκευές στους πάνω ορόφους.

{https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=D01YMFtCxqQ}

Μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης, είχαν ανασυρθεί τρία πτώματα, με τους αγνοούμενους να παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τεράστιες πλάκες σκυροδέματος.

Ο επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας διάσωσης, Νανάνγκ Σιγκίτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι διασώστες εντόπισαν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια. Χρησιμοποιήσαμε κάμερα και καταφέραμε να εντοπίσουμε ζωντανούς έξι ανθρώπους», τόνισε. «Όταν είδαν το φως από τον φακό της κάμερας κούνησαν τα πόδια τους», πρόσθεσαν.

Ο 49χρονος Χόλι Αμπντουλάχ Αρίφ έκλαιγε καθώς κοιτούσε στο κινητό του τηλέφωνο μια φωτογραφία του ανιψιού του Ρόσι, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των αγνοούμενων.

{https://www.youtube.com/watch?v=NeVkEd0bfsI}

«Έτρεξα τριγύρω ουρλιάζοντας, "Ρόσι! Ρόσι! Αν μπορείς να με ακούσεις και να κινηθείς, βγες έξω!" Και τότε ένα παιδί ούρλιαζε από τα ερείπια, είχε κολλήσει. Νόμιζα ότι ήταν ο Ρόσι, οπότε ρώτησα: "Είσαι ο Ρόσι;" και το παιδί είπε: "Θεέ μου, όχι, βοήθησέ με!"».

Με τη βοήθεια εκσκαφέα και γερανού οι διασώστες προσπαθούν να μετακινήσουν τα ερείπια, ωστόσο ο Νανάνγκ Σιγκίτ δήλωσε ότι οι αρχές δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βαρύ εξοπλισμό, υπό τον φόβο της κατάρρευσης της υπόλοιπης κατασκευής.

«Οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν 91 άτομα», δήλωσε ο Αμπντούλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της BNBP, προσθέτοντας ότι 26 από τους τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε τοπικά νοσοκομεία.

{https://www.youtube.com/watch?v=RntEI9YVNkw}

Το κτίριο κατέρρευσε αφού οι πυλώνες θεμελίωσης δεν μπόρεσαν να στηρίξουν το βάρος της νέας κατασκευής στον τέταρτο όροφο του σχολείου, σύμφωνα με τον Αμπντούλ Μουχάρι.

Ζήτησε αυστηρότερα πρότυπα ασφαλείας και προέτρεψε το κοινό και τους διαχειριστές κτιρίων να επιβλέπουν τις διαδικασίες κατασκευής πιο προσεκτικά για να αποτρέψουν παρόμοια περιστατικά.

Τα χαλαρά πρότυπα κατασκευής προκαλούν εκτεταμένες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των κτιρίων στην Ινδονησία, όπου είναι σύνηθες να αφήνονται κτίρια ημιτελή, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες να προσθέσουν επιπλέον ορόφους αργότερα, όταν το επιτρέπει ο προϋπολογισμός τους.

