Ο Μερτς κάλεσε ρητά τη Χαμάς να συμφωνήσει με το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα.

Το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα αντιπροσωπεύει την καλύτερη ευκαιρία μέχρι σήμερα για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς, δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς την Τρίτη.

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια αιματοχυσίας, αυτό το σχέδιο είναι η καλύτερη ευκαιρία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για τον τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο Μερτς σε δημοσιογράφους στο Βερολίνο.

«Το γεγονός ότι το Ισραήλ υποστηρίζει αυτό το σχέδιο είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα μπροστά», πρόσθεσε. «Τώρα η Χαμάς πρέπει να συμφωνήσει και να ανοίξει τον δρόμο για την ειρήνη. Αυτό είναι πραγματικά το τελευταίο βήμα που είναι απαραίτητο και καλώ ρητά τη Χαμάς να συμφωνήσει με το σχέδιο».

Η πρόταση Τραμπ καλεί τη Χαμάς να αφοπλιστεί, να επιστρέψει όλους τους ομήρους εντός 72 ωρών και να παραδώσει την εξουσία, σύμφωνα με ένα περίγραμμα του σχεδίου που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. Σε αντάλλαγμα, οι ισραηλινές δυνάμεις θα αποσυρθούν και θα αποφυλακίσουν περίπου 2.000 κατοίκους της Γάζας, που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με την πρόταση. Η Χαμάς δεν έχει ακόμη συμφωνήσει με το σχέδιο.

Η Γερμανία είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή του ειρηνευτικού σχεδίου και στην ανοικοδόμηση της Γάζας σε περίπτωση που επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία, δήλωσε ο Μερτς.

«Η Γερμανία είναι έτοιμη να συμβάλει στην εφαρμογή του σχεδίου. Αυτό ισχύει πολιτικά, ισχύει από ανθρωπιστικής άποψης και ισχύει επίσης, φυσικά, για την ανοικοδόμηση της περιοχής», δήλωσε ο Μερτς. «Το βλέπουμε αυτό, ως έργο προς μια Μέση Ανατολή στην οποία οι Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν μια μέρα να ζουν ειρηνικά και με ασφάλεια σε δύο κράτη», πρόσθεσε.

Νωρίτερα την Τρίτη, ο Μερτς συναντήθηκε με τις οικογένειες των Ισραηλινών ομήρων στην καγκελαρία. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ ανακοίνωσε ότι θα ταξιδέψει στη Μέση Ανατολή το Σαββατοκύριακο, όπου αναμένεται να συμμετάσχει σε συνομιλίες με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Η ιδεολογικά αποκλίνουσα κυβέρνηση συνασπισμού του Μέρτς δυσκολεύεται να συμφωνήσει σε μια κοινή θέση για το Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, ειδικά όσον αφορά τις προτάσεις της ΕΕ για κυρώσεις στο Ισραήλ. Ενώ οι πολιτικοί του SPD υποστηρίζουν τις κυρώσεις που πρότεινε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα μέλη της συντηρητικής συμμαχίας του Μερτς αντιτίθενται σε ένα τέτοιο βήμα.

Ο Γερμανός καγκελάριος δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θα ανακοινώσει την ενιαία θέση της κυβέρνησής του στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαίων ηγετών στην Κοπεγχάγη την Τετάρτη. Αλλά μια μέρα πριν από αυτή τη συνάντηση, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο συνασπισμός του έχει συμφωνήσει σε μια κοινή θέση.

