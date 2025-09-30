Αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών, καθώς η αστάθεια του κτιρίου εμποδίζει τις προσπάθειες διάσωσης.

Τουλάχιστον τρεις μαθητές σκοτώθηκαν, δεκάδες τραυματίστηκαν και άλλοι φέρονται να έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια μετά την κατάρρευση ενός σχολείου στην Ινδονησία, με τους διασώστες να παρέχουν οξυγόνο και νερό σε όσους παραμένουν παγιδευμένοι 12 ώρες αργότερα.

Διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες, που έσκαβαν όλη τη νύχτα, ανέσυραν οκτώ τραυματίες ώρες μετά την ξαφνική κατάρρευση του ισλαμικού σχολείου στην επαρχία της Ανατολικής Ιάβας, την ώρα που δεκάδες μαθητές συμμετείχαν σε απογευματινή προσευχή.

Οι οικογένειες των μαθητών συγκεντρώθηκαν σε νοσοκομεία ή κοντά στο κατεστραμμένο κτίριο, περιμένοντας με αγωνία νέα για τα παιδιά τους. Συγγενείς ξεσπούσαν σε λυγμούς καθώς έβλεπαν τους διασώστες να ανασύρουν έναν μαθητή από τη θαμμένη αίθουσα προσευχής.

Μέχρι το πρωί της Τρίτης δεκάδες μαθητές αγνοούνταν - κυρίως αγόρια ηλικίας μεταξύ 12 και 17 ετών.

«Θεέ μου... ο γιος μου είναι ακόμα θαμμένος, παρακαλώ βοηθήστε!» φώναξε μια μητέρα μόλις είδε το όνομα του παιδιού της στη λίστα με τους αγνοούμενους.

«Παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ, βρείτε το παιδί μου αμέσως», φώναξε ένας πατέρας, κρατώντας το χέρι ενός διασώστη.

Βαριές πλάκες από σκυρόδεμα και ασταθή μέρη του κτιρίου εμποδίζουν τις προσπάθειες των διασωστών, δήλωσε ο Νανάνγκ Σιγκίτ, αξιωματικός έρευνας και διάσωσης που ηγείται της προσπάθειας.

«Δίνουμε οξυγόνο και νερό σε όσους είναι ακόμα παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια και τους κρατάμε ζωντανούς ενώ εργαζόμαστε σκληρά για να τους βγάλουμε έξω», ανέφερε ο Σιγκίτ. Πρόσθεσε ότι οι διασώστες είδαν πολλά πτώματα κάτω από τα ερείπια, αλλά επικεντρώνονται στη διάσωση όσων είναι ακόμα ζωντανοί.

Οι αρχές διερευνούν την αιτία της κατάρρευσης του κτιρίου.

