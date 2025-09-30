Για χιλιάδες νεαρά κορίτσια στο Αφγανιστάν το διαδίκτυο είναι το μοναδικό μέσο που διαθέτουν για να σπουδάσουν και να εργαστούν.

Η κυβέρνηση των Ταλιμπάν επέβαλε διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν, εβδομάδες αφότου άρχισε να κόβει τις συνδέσεις οπτικών ινών του διαδικτύου.

Η χώρα βιώνει αυτή τη στιγμή «ολικό shutdown διαδικτύου», αναφέρει η διαδικτυακή υπηρεσία παρακολούθησης Netblocks.

Διεθνή πρακτορεία ειδήσεων αναφέρουν ότι έχουν χάσει επαφή με τα γραφεία τους στην πρωτεύουσα Καμπούλ, ενώ το mobile internet και η δορυφορική τηλεόραση δυσλειτουργούν σε όλο το Αφγανιστάν.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν ακόμη δώσει επίσημη αιτιολόγηση για τη διακοπή, ωστόσο από τότε που κατέλαβαν την εξουσία το 2021, έχουν επιβάλει πλήθος περιορισμών σύμφωνα με την δική τους ερμηνεία στην ισλαμική Σαρία.

Ένας αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε ότι η διακοπή των τηλεπικοινωνιών θα διαρκέσει μέχρι νεωτέρας.

Το Tolo News, ιδιωτικό αφγανικό κανάλι ειδήσεων, ενημέρωσε τον κόσμο να ακολουθεί τις σελίδες του στα κοινωνικά δίκτυα για ενημερώσεις, καθώς αναμένονται διακοπές στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά του δίκτυα.

Πτήσεις από το αεροδρόμιο της Καμπούλ έχουν επίσης διακοπεί, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24, τουλάχιστον οκτώ πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες να αναχωρήσουν ή να φτάσουν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Καμπούλ την Τρίτη ακυρώθηκαν.

Διπλωμάτες δήλωσαν στο BBC ότι οι διακοπές του διαδικτύου θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα τραπεζικά και ηλεκτρονικά εμπορικά συστήματα όλης της χώρας.

Πολλοί κάτοικοι της Καμπούλ είπαν στο BBC ότι το ίντερνετ οπτικής ίνας σταμάτησε να λειτουργεί προς το τέλος της εργάσιμης ημέρας, περίπου στις 17:00 τοπική ώρα (12:30 GMT). Για τον λόγο αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν θα αντιληφθούν την επίδραση παρά το πρωί της Τρίτης, όταν αναμένεται να επαναλειτουργήσουν οι τραπεζικές υπηρεσίες και άλλες επιχειρήσεις.

Το BBC κατανοεί ότι μια επιτροπή στην Καμπούλ έχει αναλάβει να εξετάσει ενδεχόμενο «φιλτράρισμα» του ίντερνετ οπτικών ινών για να «προληφθούν ανηθικότητες». Η επιτροπή θα αποφασίσει επίσης αν η απαγόρευση του διαδικτύου θα εφαρμοστεί σε όλη τη χώρα.

Σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Mastodon.social, η Netblocks δήλωσε:

«Το Αφγανιστάν βρίσκεται πλέον εν μέσω ολικής διακοπής του διαδικτύου καθώς οι αρχές των Ταλιμπάν προχωρούν στην εφαρμογή μέτρων ηθικής, με πολλαπλά δίκτυα να αποσυνδέονται σταδιακά το πρωί. Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες πλήττονται επίσης».

Εδώ και εβδομάδες, χρήστες διαδικτύου σε πολλές αφγανικές επαρχίες παραπονιούνται για αργή πρόσβαση ή έλλειψη σύνδεσης.Πολλοί κάτοικοι, που ζήτησαν να παραμείνουν ανώνυμοι, δήλωσαν στο BBC ότι οι διακοπές του διαδικτύου επηρέασαν σοβαρά τις επιχειρήσεις και τη ζωή τους.

Ένας άνδρας που εργάζεται σε ανταλλακτήριο στην επαρχία Τακχάρ δήλωσε ότι τα διαδικτυακά μαθήματα αγγλικών των κόρων του διακόπηκαν. «Η τελευταία τους ευκαιρία να σπουδάσουν και να παραμείνουν ενεργές έχει πλέον χαθεί», είπε.

Μια άλλη γυναίκα είπε στο BBC ότι δεν μπορούσε να παρακολουθήσει διαδικτυακά μαθήματα καθώς το οικιακό της ίντερνετ είχε κοπεί. «Ελπίζαμε να ολοκληρώσω τις σπουδές μου και να βρω μια διαδικτυακή εργασία, αλλά αυτό το όνειρο καταστράφηκε επίσης», δήλωσε. «Χωρίς πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν ξέρω τι θα συμβεί στη συνέχεια».

Ο Χαμίτ Χαϊντάρι, πρώην αρχισυντάκτης του αφγανικού καναλιού ειδήσεων 1TV, δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η μοναξιά τύλιξε ολόκληρη τη χώρα» μετά τη διακοπή. «Το Αφγανιστάν κατέλαβε πλέον επίσημα την πρώτη θέση στον αγώνα με τη Βόρεια Κορέα για τη [διακοπή] του διαδικτύου», είπε στο X.

«Η σιωπή στο διαδίκτυο χωρίς φωνές από το εσωτερικό του Αφγανιστάν είναι εκκωφαντική», έγραψε η Μαριάμ Σολαϊμάνχιλ, πρώην μέλος του Αφγανικού Κοινοβουλίου που ζει τώρα στις ΗΠΑ, σε ανάρτησή της με αναφορά στον ιδιοκτήτη του X, Έλον Μασκ.

Ένας εκπρόσωπος του κυβερνήτη των Ταλιμπάν στο Μπαλχ έγραψε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο X ότι η απαγόρευση του διαδικτύου οπτικής ίνας αποσκοπούσε στην καταπολέμηση των «κακών». Πρόσθεσε ότι οι αρχές θα εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις.

«Ο κόσμος μου σκοτείνιασε»

Η διακοπή αποτελεί το τελευταίο σε μια σειρά περιορισμών που οι Ταλιμπάν επιβάλλουν σταδιακά μετά την επιστροφή τους στην εξουσία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφαίρεσαν βιβλία γραμμένα από γυναίκες από το εκπαιδευτικό σύστημα των πανεπιστημίων της χώρας, στο πλαίσιο νέας απαγόρευσης που έχει επίσης καταργήσει τη επιμόρφωση για ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας από την σεξουαλική παρενόχληση.

Οι γυναίκες και τα κορίτσια έχουν πληγεί ιδιαίτερα: απαγορεύεται η πρόσβασή τους στην εκπαίδευση πέραν της ηλικίας των 12 ετών, με μία από τις τελευταίες επιλογές τους για περαιτέρω κατάρτιση να «κόβεται» στα τέλη του 2024, όταν τα μαθήματα μαιευτικής απαγορεύτηκαν αθόρυβα.

Μια φοιτήτρια πανεπιστημίου δήλωσε στο BBC ότι «δεν είχε άλλη επιλογή εκτός από τη διαδικτυακή μελέτη» μετά την απαγόρευση του μαθήματος μαιευτικής. «Όταν άκουσα ότι το ίντερνετ είχε κοπεί, ο κόσμος μου σκοτείνιασε», είπε.

Οι Ταλιμπάν επανέκτησαν τον έλεγχο του Αφγανιστάν το 2021 με ταχύτατη προέλαση, εβδομάδες μετά την αποχώρηση των αμερικανικών και άλλων διεθνών δυνάμεων.