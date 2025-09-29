Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS της προέδρου Μάγια Σάντου κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη Μολδαβία συγκεντρώνοντας άνω του 50% των ψήφων, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα μετά την καταμέτρηση του 99,52% των ψηφοδελτίων.

Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) εξασφαλίζει την πρωτιά στις βουλευτικές εκλογές της Μολδαβίας, σύμφωνα με τη μέχρι στιγμής καταμέτρηση των ψήφων που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή.

Η προσέλευση των ψηφοφόρων στις κάλπες κυμάνθηκε στο 52% σε αυτές τις εκλογές, οι οποίες χαρακτηρίζονται «καθοριστικές» για το μέλλον της χώρας, αλλά σημαδεύτηκαν από κατηγορίες για ανάμιξη της Ρωσίας.

Σημειώνεται πως το PAS της προέδρου Μάια Σάντου - το οποίο εξασφάλισε την έναρξη συνομιλιών για την ένταξη της Μολδαβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντική οικονομική βοήθεια από τη Δύση - υπέστη απώλειες σε σχέση με τις εκλογές του 2021, όταν είχε συγκεντρώσει το 52,8% των ψήφων.

Μετά την άσκηση του εκλογικού της δικαιώματος στο Κισινάου, η Σάντου προειδοποίησε εκ νέου για «ανάμιξη της Ρωσίας».

Τις προηγούμενες ημέρες, είχε καταγγείλει πως διοχετεύτηκαν «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» από τη Μόσχα για την εξαγορά ψήφων, και ότι ενορχηστρώθηκαν διαδικτυακές εκστρατείας παραπληροφόρησης και υποκίνησης βίας με στόχο να επηρεαστεί το εκλογικό αποτέλεσμα.

Από την 1η Αυγούστου, οι μολδαβικές αρχές επιδόθηκαν σε επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της παράνομης χρηματοδότησης κομμάτων από δίκτυα που φέρονται να υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Την Παρασκευή, η Εκλογική Επιτροπή απέκλεισε το κόμμα «Καρδιά της Μολδαβίας» που συμμετείχε στο φιλορωσικό «Πατριωτικό Μπλοκ», καθώς διερευνάται για παράνομη χρηματοδότηση.

Η Μόσχα αρνήθηκε τις καταγγελίες για ανάμιξή της στις μολδαβικές εκλογές, διαμηνύοντας πως το κυβερνών κόμμα PAS διαδίδει «αντιρωσική υστερία» για να κερδίσει ψήφους.

Η Σάντου και το PAS υπογραμμίζουν πως η ένταξη της χώρας στην ΕΕ είναι κλειδί για το μέλλον της Μολδαβίας και την αποφυγή της ρωσικής επιρροής.

«Ψήφισα για την επιστροφή στην κανονικότητα», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Μολδαβίας Ίγκορ Ντoντόν (2016-2020), εκ των ηγετών του φιλορωσικού Πατριωτικού Μπλοκ. Το βράδυ της Κυριακής απηύθυνε έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρωθούν έξω από το κοινοβούλιο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Στην αποσχισθείσα περιοχή της Υπερδνειστερίας, η οποία ελέγχεται από φιλορώσους αυτονομιστές, αξιωματούχοι κατήγγειλαν «πολυάριθμες και κραυγαλέες» προσπάθειες αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος.