Η Ρωσία επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικούς στόχους στην Ουκρανία, κατά τη διάρκεια νυχτερινών βομβαρδισμών.

Η Ρωσία εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)και πάνω από 40 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 4 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε μη στρατιωτικές υποδομές, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Η Μόσχα θέλει να συνεχίζει να πολεμά και να σκοτώνει και της αξίζει μόνο η πιο σκληρή πίεση από τον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω της εφαρμογής Telegram.

Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, η Ρωσία εκτόξευσε 595 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 48 πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, κατά του Κιέβου και άλλων περιοχών της Ουκρανίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν, σε από τις επιθέσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια από την έναρξη του πολέμου.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν 568 drones και 43 πυραύλους και τόνισε ότι ο βασικός στόχος της επίθεσης ήταν η πρωτεύουσα Κίεβο.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η επίθεση διήρκησε πάνω από 12 ώρες και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε μια καρδιολογική κλινική, σε εργοστάσια και πολυκατοικίες.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ 67 άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μεταξύ των νεκρών και ένα κορίτσι 12 ετών.

«Χθες το βράδυ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξαπέλυσαν ένα μαζικό πλήγμα με όπλα υψηλής ακρίβειας, μεγάλου βεληνεκούς από αέρα και θάλασσα και με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον επιχειρήσεων του στρατιωτικό-βιομηχανικού τομέα της Ουκρανίας, που χρησιμοποιούνται προς συμφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, όπως και υποδομές στρατιωτικών αεροδρομίων», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε ένα δελτίο Τύπου.