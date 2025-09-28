Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Τον εναέριο χώρο της κοντά στις πόλεις Λούμπλιν και Ρζεσζόφ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, έκλεισε προσωρινά η Πολωνία, «εξαιτίας μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του κράτους», όπως ανέφερε ο εξειδικευμένος ιστότοπος για την παρακολούθηση της εναέριας κυκλοφορίας Flightradar24.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιστράτευσαν αεροσκάφος για να διασφαλίσουν τον εναέριο χώρο αφότου η Ρωσία εξαπέλυσε πλήγματα κατά της Ουκρανίας.

«Σχετικά με τη δραστηριότητα της αεροπορίας μεγάλου βεληνεκούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας που εξαπολύει επιθέσεις στο έδαφος της Ουκρανίας, πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη άρχισαν να επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας», ανέφερε ο στρατός σε ανάρτηση στο X.

Ο πολωνικός στρατός χαρακτήρισε τις ενέργειες προληπτικές και δήλωσε ότι έχουν στόχο τη διασφάλιση του εναέριου χώρου και την προστασία των πολιτών.

Σύμφωνα με δεδομένα της Πολεμικής Αεροπορίας της Ουκρανίας, σε όλη τη χώρα είναι σε ισχύ συναγερμός για αεροπορική επιδρομή από τις 06:00 ώρα Ελλάδας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το ΝΑΤΟ αναοίνωσε χθες ότι βρίσκετι σε αυξημένη επιφυλακή μετά τα νέα περιστατικά με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Δανία, αλλά και τις σχετικές αναφορές που έρχονται από τη Νορβηγία.

Σε δήλωσή του που εστάλη μέσω email στο Reuters, το ΝΑΤΟ ανέφερε ότι «επιστρατεύονται» νέα μέσα όπως «πλατφόρμες πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης και τουλάχιστον μία φρεγάτα αεράμυνας».

Περιστατικό με drones στη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας

Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα άγνωστης προέλευσης εντοπίστηκαν πάνω από τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση της Δανίας, ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας νωρίτερα, ύστερα από αρκετές αντίστοιχες υπερπτήσεις σε αεροδρόμια της χώρας αυτή την εβδομάδα.

Πρόκειται για την βάση του Καρούπ, η οποία χρησιμοποιεί από κοινού με το πολιτικό αεροδρόμιο Μίτγιουλαντ τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης. Σύμφωνα με αναφορές, το αεροδρόμιο έκλεισε για λίγο, χωρίς όμως να επηρεαστεί η λειτουργία του καθώς δεν είχαν προγραμματιστεί εμπορικές πτήσεις εκείνη την ώρα.

Αναφορές και για τη Νορβηγία

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνά αναφορές για drones κοντά στην αεροπορική βάση Oerland, στην κεντρική Νορβηγία. Πρόκειται για την κύρια βάση που φιλοξενεί τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Νορβηγίας.

«Οι φρουροί στη βάση παρατήρησαν αρκετά (σ.σ. drones) έξω από την περίμετρο της βάσης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του κοινού αρχηγείου των νορβηγικών ενόπλων δυνάμεων.