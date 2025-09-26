Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα.

«Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμεος στη Γάζα λίγο πριν επιβιβαστεί στο Marine One και αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

«Νομίζω ότι ίσως έχουμε μια συμφωνία για τη Γάζα», είπε στους δημοσιογράφους.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία για τη Γάζα και φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία» επανέλαβε. Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ότι η συμφωνία θα «φέρει πίσω τους ομήρους» και «θα είναι μια συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο».

«Θα υπάρξει ειρήνη», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Νομίζω ότι έχουμε μια συμφωνία» επανέλαβε. Ο Τραμπ αποκάλυψε μια πρωτοβουλία 21 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα κατά τη διάρκεια συναντήσεων με Άραβες ηγέτες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα όπου και δεσμεύτηκε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ισχυρισμό του αυτόν.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας στο παρασκήνιο, δήλωσε στο Fox News Digital πως «Ο Πρόεδρος υπογράμμισε την επιθυμία του να τερματίσει γρήγορα τις μάχες στη Γάζα. Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, συνόψισε το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων, ζωντανών και νεκρών, της μη διεξαγωγής περαιτέρω επιθέσεων στο Κατάρ, ενός νέου διαλόγου μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων για ειρηνική συνύπαρξη και άλλων.

»Οι ξένοι εταίροι εξέφρασαν ευρεία συμφωνία ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος που μπορούσε να τερματίσει τις μάχες στη Γάζα και (εξέφρασαν) την ελπίδα ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον Ειδικό Απεσταλμένο Γουίτκοφ για να εξετάσουν το σχέδιο του Προέδρου καθώς οι Αμερικανοί συνεχίζουν να συνεργάζονται με Ισραηλινούς αξιωματούχους», πρόσθεσε.

Σημειώνεται πως λίγο μετά την ομιλία του στα Ηνωμένα Έθνη ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ακύρωσε τη συνάντηση που είχε με τους Ισραηλινούς αντιπροσώπους λόγω «έκτακτης ανάγκης». Ωστόσο άγνωστο παραμένει αν αυτό συνδέεται με τις δηλώσεις Τραμπ.

{https://www.youtube.com/watch?v=bGFEzOIPiPU}